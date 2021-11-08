«Маленькие радости для врачей» - в Гатчине

Для того, чтобы порадовать гатчинских медиков, объединились Ресурсный добровольческий центр, базирующийся в Гатчине, а также региональный и муниципальный штабы акции помощи пожилым людям во время пандемии «Мы вместе», которые включают волонтеров разных направлений.

В канун Дня народного единства, 3 ноября, сотрудники инфекционного отделения Гатчинской КМБ получили презенты и услышали много добрых слов. С наступающим праздником медиков поздравили депутат Государственной Думы Ольга Амельченкова, волонтеры Гатчинского Дворца молодежи, волонтеры-медики, «Волонтеры Победы» и представительницы сообщества «Гатчинские мамочки».

В каждый подарок было вложена частичка души и тепла. «Мамочки» вручили заведующей инфекционным отделением Анне Михайловой и старшей медицинской сестре отделения Элине Зориной собственноручно испеченный торт с эмблемой акции. Волонтеры-медики подключили друзей, партнеров и передали наборы приятных сувениров – хватит на все отделение, а также порадовали ярким костюмом оранжевого кота.

Ольга Амельченкова тепло поблагодарила врачей, которые в это трудное время трудятся в ковидном отделении на общее благо, спасая жизни людей, всех, кто сейчас «на передовой», и кто им помогает. Представитель Гатчинского районного отделения движения «Волонтеры-медики» Никита Яковлев и координатор движения «Волонтеры Победы» в Гатчинском районе Екатерина Смирнова рассказали о своей работе и отметили, что для врачей в такое сложное время важна поддержка.



