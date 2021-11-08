«Маленькие радости для врачей» - в Гатчине

Для
того, чтобы порадовать гатчинских медиков, объединились Ресурсный
добровольческий центр, базирующийся в Гатчине, а также региональный и
муниципальный штабы акции помощи пожилым людям во время пандемии «Мы вместе»,
которые включают волонтеров разных направлений.
В
канун Дня народного единства, 3 ноября, сотрудники инфекционного отделения Гатчинской
КМБ получили презенты и услышали много добрых слов. С наступающим праздником медиков
поздравили депутат Государственной Думы Ольга Амельченкова, волонтеры Гатчинского
Дворца молодежи, волонтеры-медики, «Волонтеры Победы» и представительницы
сообщества «Гатчинские мамочки».
В
каждый подарок было вложена частичка души и тепла. «Мамочки» вручили заведующей
инфекционным отделением Анне Михайловой и старшей медицинской сестре отделения
Элине Зориной собственноручно испеченный торт с эмблемой акции. Волонтеры-медики
подключили друзей, партнеров и передали наборы приятных сувениров – хватит на
все отделение, а также порадовали ярким костюмом оранжевого кота.
Ольга
Амельченкова тепло поблагодарила врачей, которые в это трудное время трудятся в
ковидном отделении на общее благо, спасая жизни людей, всех, кто сейчас «на
передовой», и кто им помогает. Представитель Гатчинского районного отделения
движения «Волонтеры-медики» Никита Яковлев и координатор движения «Волонтеры
Победы» в Гатчинском районе Екатерина Смирнова рассказали о своей работе и отметили,
что для врачей в такое сложное время важна поддержка.