Лучшие детские книги всех времен

«Крокодил Гена и его друзья» Эдуард Успенский

Книга для малышей про настоящую дружбу и уважение, которая не оставила равнодушным ни одного своего читателя. Автор знакомит нас с добрым и отзывчивым крокодилом Геной, а также его друзьями - они проводят много времени вместе и строят Дом Дружбы, чтобы больше никто ни никогда не чувствовал себя одиноким. Экранизация этого произведения переносит нас в 1970 е годы и позволяют окунуться во времена интеллигентного крокодила Гены и маленького верного Чебурашки.

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексей Толстой

Это произведение про деревянного маленького мальчика известно каждому. Буратино - юнец, который раньше был обыкновенным поленом, а сейчас живёт очень интересную и захватывающую жизнь. В произведении рассказывается о приключениях мальчишки и его друзей, о девочке, которая ему нравится, да и в целом о жизни оживших театральных кукол.

«Маленький Принц», Антуан де Сент-Экзюпери

Книга про маленького мальчика с большим сердцем. Юный принц посещает разные планеты, в надежде найти ответы на все интересующие его вопросы, поднимает темы любви, дружбы и одиночества. Детская книга с очень глубоким смыслом, к ней стоит возвращаться и в сознательном возрасте, ведь каждый раз можно выносить что-то новое. Это самая переводимая книга в Европе, её можно прочесть на 382 языках.

«Трилогия о Незнайке» Николай Носов

Книга для детей, рассказы в которой наполнены детством и невинностью, смешными шутками и интересными именами героев - маленькие люди, которые идут на встречу приключениям. Очень интересно наблюдать за тем, как в ходе событий меняется главный персонаж трилогии - Незнайка; изначально мальчик описывается как заводной, активный и неугомонный молодой человек, милый и наивный, который всегда берется за дела, но не планирует их заканчивать; чего не скажешь о Незнайке, которого мы видим в последней части - мудрый, взрослый, с устойчивыми принципами и гуманистическими взглядами.

«Сказки» Александр Пушкин

Автор писал далеко не только сказки, но остановимся сегодня мы именно на них. Сказки Пушкина - это литература, в которую хочется возвращаться снова и снова, именно поэтому спустя огромное количество лет эти истории всё еще являются актуальными для взрослых и детей. Александр Сергеевич считал свои сказки отдушиной и данью детству, будучи маленьким он слушал рассказы своей няни, а в сознательном возрасте смог создать что-то своё. Все сказки автора разнятся слогом и манерой написания - но благодаря тому, что они написаны в стихах, читать их вслух одно удовольствие.