Лучшие детские книги всех времен

«Крокодил Гена и его друзья» Эдуард
Успенский
Книга для малышей про настоящую
дружбу и уважение, которая не оставила равнодушным ни одного своего читателя.
Автор знакомит нас с добрым и отзывчивым крокодилом Геной, а также его друзьями
- они проводят много времени вместе и строят Дом Дружбы, чтобы больше никто ни
никогда не чувствовал себя одиноким. Экранизация этого произведения переносит
нас в 1970 е годы и позволяют окунуться во времена интеллигентного крокодила
Гены и маленького верного Чебурашки.
«Золотой ключик, или Приключения
Буратино» Алексей Толстой
Это произведение про деревянного
маленького мальчика известно каждому. Буратино - юнец, который раньше был
обыкновенным поленом, а сейчас живёт очень интересную и захватывающую жизнь. В
произведении рассказывается о приключениях мальчишки и его друзей, о девочке,
которая ему нравится, да и в целом о жизни оживших театральных кукол.
«Маленький Принц», Антуан де
Сент-Экзюпери
Книга про маленького мальчика с
большим сердцем. Юный принц посещает разные планеты, в надежде найти ответы на
все интересующие его вопросы, поднимает темы любви, дружбы и одиночества.
Детская книга с очень глубоким смыслом, к ней стоит возвращаться и в
сознательном возрасте, ведь каждый раз можно выносить что-то новое. Это самая переводимая книга в Европе, её можно
прочесть на 382 языках.
«Трилогия о Незнайке» Николай Носов
Книга для детей, рассказы в которой
наполнены детством и невинностью, смешными шутками и интересными именами героев
- маленькие люди, которые идут на встречу приключениям. Очень интересно
наблюдать за тем, как в ходе событий меняется главный персонаж трилогии -
Незнайка; изначально мальчик описывается как заводной, активный и неугомонный
молодой человек, милый и наивный, который всегда берется за дела, но не
планирует их заканчивать; чего не скажешь о Незнайке, которого мы видим в
последней части - мудрый, взрослый, с устойчивыми принципами и гуманистическими
взглядами.
«Сказки» Александр Пушкин
Автор писал далеко не только сказки,
но остановимся сегодня мы именно на них. Сказки Пушкина - это литература, в
которую хочется возвращаться снова и снова, именно поэтому спустя огромное
количество лет эти истории всё еще являются актуальными для взрослых и детей.
Александр Сергеевич считал свои сказки отдушиной и данью детству, будучи
маленьким он слушал рассказы своей няни, а в сознательном возрасте смог создать
что-то своё. Все сказки автора разнятся слогом и манерой написания - но
благодаря тому, что они написаны в стихах, читать их вслух одно
удовольствие.