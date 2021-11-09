Погиб пешеход с куполами на теле

3-го ноября, в семь вечера, на автодороге Ивановка – Замостье –
Пижма 52-летний житель Нового Света, управлявший автомашиной «Лада Веста», вне
населенного пункта совершил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей
части в попутном направлении. В результате наезда пострадавший скончался на
месте до приезда «скорой».
Водитель – профессионал, работает в транспортной компании. К
административной ответственности не привлекался, в момент аварии был трезв.
Водительский стаж – почти 20 лет.
Личность погибшего устанавливается. На вид ему 30-40 лет, коротко
стриженный, одет в синие джинсы, белую кофту, черную болоньевую куртку. На теле
у него татуировки в виде куполов.
Полиция проводит проверку.