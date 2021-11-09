Погиб пешеход с куполами на теле

3-го ноября, в семь вечера, на автодороге Ивановка – Замостье – Пижма 52-летний житель Нового Света, управлявший автомашиной «Лада Веста», вне населенного пункта совершил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. В результате наезда пострадавший скончался на месте до приезда «скорой».

Водитель – профессионал, работает в транспортной компании. К административной ответственности не привлекался, в момент аварии был трезв. Водительский стаж – почти 20 лет.

Личность погибшего устанавливается. На вид ему 30-40 лет, коротко стриженный, одет в синие джинсы, белую кофту, черную болоньевую куртку. На теле у него татуировки в виде куполов.

Полиция проводит проверку.