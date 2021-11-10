«Большая перемена» Татьяны Нетребиной

Таня учится в 10 классе и со второго класса занимается в творческих объединениях естественнонаучной направленности Дома творчества «Журавушка». В этом году она обучается по программе «Экопроект», а ее наставником является педагог дополнительного образования Людмила Ионасовна Чиринскайте.

С исследовательской работой «Плиморфизм крякв на Белом озере гатчинского парка» Татьяна занимала призовые места на конкурсах различного уровня. Участвовала в совместных проектах Дома творчества с Балтийским фондом природы. Выступала с сообщениями перед читателями библиотеки-филиала №2, перед обучающимися творческого объединения «Экологическое краеведение». Выход в финал конкурса «Большая перемена» - это награда Татьяне за ее трудолюбие, ответственность, оптимизм, отзывчивость!

Смена в «Артеке» заканчивается в конце ноября, но на следующий день по возвращении Татьяна готова продолжить работу над важным для города проектом по изучению старовозрастных деревьев Гатчины.

А пока первые эмоции из международного центра «Артек» от Татьяны: «Тут всё ОЧЕНЬ КРУТО. Прям восторг!!! Кейсы мы ещё не решали, начнём 10-го. 11-го будем защищать. 13-го результат. Очень волнуюсь..." Удачи, Танечка! Гатчина держит за тебя кулачки!