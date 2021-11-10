«Большая перемена» Татьяны Нетребиной

Таня
учится в 10 классе и со второго класса занимается в творческих объединениях
естественнонаучной направленности Дома творчества «Журавушка». В этом году она
обучается по программе «Экопроект», а ее наставником является педагог
дополнительного образования Людмила Ионасовна Чиринскайте.
С
исследовательской работой «Плиморфизм крякв на Белом озере гатчинского парка»
Татьяна занимала призовые места на конкурсах различного уровня. Участвовала в
совместных проектах Дома творчества с Балтийским фондом природы. Выступала с
сообщениями перед читателями библиотеки-филиала №2, перед обучающимися
творческого объединения «Экологическое краеведение». Выход в финал конкурса
«Большая перемена» - это награда Татьяне за ее трудолюбие, ответственность,
оптимизм, отзывчивость!
Смена
в «Артеке» заканчивается в конце ноября, но на следующий день по возвращении
Татьяна готова продолжить работу над важным для города проектом по изучению
старовозрастных деревьев Гатчины.
А
пока первые эмоции из международного центра «Артек» от Татьяны: «Тут всё ОЧЕНЬ
КРУТО. Прям восторг!!! Кейсы мы ещё не решали, начнём 10-го. 11-го будем
защищать. 13-го результат. Очень волнуюсь..." Удачи, Танечка! Гатчина
держит за тебя кулачки!