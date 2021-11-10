Награды гатчинской полиции

В связи с пандемией торжественная часть прошла в режиме строгих ограничений. В актовом зале ИВС присутствовал не весь личный состав, а только награждаемые сотрудники. Начальник УМВД России по Гатчинскому району полковник полиции Александр Волков, поздравляя коллектив, пожелал каждому успехов в службе, и «…чтобы у всех было домашнее тепло, уважение на работе и карьерный рост».

От имени жителей и руководства сотрудников полиции поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она подчеркнула, что, независимо от названия и статуса, миссия сотрудников органов внутренних дел не меняется:

- Как бы ни называлась ваша служба, задачи всегда оставались одни и те же: обеспечивать безопасность и правопорядок. Сегодня на ваши плечи ложится большая нагрузка. Гатчинский район остается крупнейшим в Ленинградской области, а признание Гатчины столицей области налагает на все службы особую ответственность.

Людмила Николаевна поблагодарила сотрудников за работу в условиях пандемии, когда к текущей деятельности добавились новые задачи соблюдения особого «ковидного» режима и самоизоляции.

- Не так часто вы слышите в свой адрес слова благодарности. О власти и правоохранительных органах люди вспоминают тогда, когда становится плохо. И вы первыми приходите на помощь, за что вам огромное спасибо, – отметила Людмила Николаевна и пожелала сотрудникам полиции крепкого здоровья, житейской мудрости и жизненного многообразия.

По случаю профессионального праздника благодарность губернатора Ленинградской области была объявлена начальнику УМВД России по Гатчинскому району Александру Волкову. Помимо благодарственного письма, Людмила Нещадим передала на словах признательность главы 47 региона.

Поздравляя коллектив Гатчинского УМВД с праздником, глава Гатчины и района Виталий Филоненко отметил, что количество народонаселения столицы региона требует соответствующей штатной численности органов МВД. Этот вопрос обсуждается.

За образцовое выполнение служебного долга и достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности и в связи с празднованием профессионального праздника благодарности губернатора Ленинградской области и администрации Гатчинского района получили старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Эльдар Алиев, следователь Виктория Калинина, дознаватель Виолетта Ким и другие.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Олег Белов зачитал поздравление от депутатов, представляющих интересы нашего города и района в областном парламенте. Олег Владимирович вручил сотрудникам полиции награды от имени председателя Законодательного собрания Ленобласти Сергея Бебенина.

От себя лично и от имени владыки Митрофана – епископа Гатчинского и Лужского сотрудников Гатчинского УМВД поздравил протоиерей Георгий Преображенский (в прошлом – член общественного совета при УМВД):

- Ваша работа неспроста называется службой – вы служите на ниве охраны порядка и справедливости. Это непростая служба, связанная с опасностью. От лица духовенства желаю вам милости Божией, терпения, мудрости и долгих лет.

Георгий Николаевич наградил грамотами, которые благословил архиерей, начальника УМВД России по Гатчинскому району Александра Волкова, начальника штаба УМВД полковника внутренней службы Светлану Кузьмину, начальника отдела уголовного розыска подполковника полиции Александра Алиханова и начальника отдела по работе с личным составом полковника внутренней службы Людмилу Комарову.

С профессиональным праздником гатчинских полицейских поздравил председатель общественного совета при УМВД Сергей Трунов.

Многие сотрудники в этот день получили нагрудный знак «За отличную службу в МВД» 1 и 2 степени, почетную грамоту начальника Главка и благодарности. Пятеро отличившихся были поощрены ценным подарком – именными часами с логотипом Гатчинского УМВД.

В завершение торжественного мероприятия все собравшиеся с благодарностью вспомнили ветеранов службы – бывших сотрудников гатчинской милиции и полиции, которые не смогли присутствовать из-за «ковидных» ограничений. Ветеранам органов внутренних дел – почет и уважение за их бесценный опыт и ратный труд.

Екатерина Дзюба