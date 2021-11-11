Будущим педагогам рассказали о финских школах прошлого

В
канун Дня народного единства в лекционном зале музея педколледжа
студенты-волонтёры заранее подготовили площадку для «круглого стола». Участниками
встречи стали студенты двух отделений - информатики и будущие преподаватели
начальной школы со своими классными руководителями В.Н. Петруниной, С.Ю. Генец
и завучем Е.Е. Мартиросян.
С
приветственным словом выступила директор АНО ЦКИФ «Хатсина» Нина
Аниконова-Эртэ. Она поздравила присутствующих с наступающим праздником, а также
со 150-летним юбилеем Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.
К поздравлениям присоединились представители центра «Хатсина» Наталья
Коловнякова, Людмила Еремеева, Татьяна Афанасьева и Нина Миронова. Нина Эртэ
подарила директору музея педколледжа Н.В. Вишевеской довоенные финские
молитвенники.
С
докладом «Финские и русско-финские школы 1785-1917 гг.» выступил известный краевед,
автор многочисленных изданий и публикаций, почетный гражданин Гатчинского района
А.В. Бурлаков. Он рассказ о финских учебных заведениях и приходских школах
Гатчинского района дореволюционного периода. Молодые ребята и девушки с
интересом слушали неизвестную для них ранее информацию из архивных источников,
рассматривали старинные документы, фотографии преподавателей и выпускников
финских школ, сохранившиеся учебники. От центра «Хатсина» Андрею Вячеславовичу была
вручена книга о коренных малочисленных народах Ленинградской области «Водь.
Ижора». А активистам общественной организации подарена книга с иллюстрациями
гатчинского художники Вячеслава Данилова «Финские волшебные сказки», которая вышла
в этом году в издательском доме «Инкери».
Мероприятие
в музее Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского проходило в
рамках проекта «На просторах Гатчинской земли», реализуемого общественной
организацией АНО ЦКФ «Хатсина» за счет субсидии из бюджета Гатчинского
муниципального района на реализацию социальных проектов.
Пресс-служба
АНО ЦКИФ «Хатсина»