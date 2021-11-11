Будущим педагогам рассказали о финских школах прошлого

В канун Дня народного единства в лекционном зале музея педколледжа студенты-волонтёры заранее подготовили площадку для «круглого стола». Участниками встречи стали студенты двух отделений - информатики и будущие преподаватели начальной школы со своими классными руководителями В.Н. Петруниной, С.Ю. Генец и завучем Е.Е. Мартиросян.

С приветственным словом выступила директор АНО ЦКИФ «Хатсина» Нина Аниконова-Эртэ. Она поздравила присутствующих с наступающим праздником, а также со 150-летним юбилеем Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского. К поздравлениям присоединились представители центра «Хатсина» Наталья Коловнякова, Людмила Еремеева, Татьяна Афанасьева и Нина Миронова. Нина Эртэ подарила директору музея педколледжа Н.В. Вишевеской довоенные финские молитвенники.

С докладом «Финские и русско-финские школы 1785-1917 гг.» выступил известный краевед, автор многочисленных изданий и публикаций, почетный гражданин Гатчинского района А.В. Бурлаков. Он рассказ о финских учебных заведениях и приходских школах Гатчинского района дореволюционного периода. Молодые ребята и девушки с интересом слушали неизвестную для них ранее информацию из архивных источников, рассматривали старинные документы, фотографии преподавателей и выпускников финских школ, сохранившиеся учебники. От центра «Хатсина» Андрею Вячеславовичу была вручена книга о коренных малочисленных народах Ленинградской области «Водь. Ижора». А активистам общественной организации подарена книга с иллюстрациями гатчинского художники Вячеслава Данилова «Финские волшебные сказки», которая вышла в этом году в издательском доме «Инкери».

Мероприятие в музее Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского проходило в рамках проекта «На просторах Гатчинской земли», реализуемого общественной организацией АНО ЦКФ «Хатсина» за счет субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию социальных проектов.

Пресс-служба АНО ЦКИФ «Хатсина»