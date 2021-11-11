Дети – в зоне особого внимания ГИБДД

Во время пролонгированных каникул на территории
Гатчины и района Госавтоинспекция начала профилактическое мероприятие «Внимание
– дети». Цель – снижение детского дорожно-транспортного травматизма, виной
которого зачастую становятся сами дети. За девять месяцев в Гатчинском районе
зарегистрировано 24 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате
которых пострадал 31 ребенок пострадал. Эти данные немного выше, чем в прошлом
году.
- С начала года наблюдалась тенденция роста числа
пассажиров среди травмированных детей, – комментирует инспектор по пропаганде
отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Елена Зверева. – В последние два
месяца в аварии стали попадать дети-пешеходы, причем, как правило, по
собственной вине. Обострение пришлось на октябрь.
Очень характерны последние три ДТП, в которых дети и
подростки пострадали из-за грубого нарушения правил. В Вайе десятилетний
ребенок переходил трассу в неположенном месте. Там, где на Киевском шоссе идет
ремонт моста и организовано реверсивное движение. Ученик Веревской школы решил
перебежать по-быстрому, а в это время торопливый водитель, не желая стоять в
очереди перед светофором, в нарушение правил выехал на встречную полосу. Ребенок
попал под машину.
Другой пострадавший – ученик Коммунаровской школы
№ 3 – тоже переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. При этом шел, углубившись в смартфон и не глядя по сторонам. Женщина-водитель не смогла применить экстренное торможение – произошел наезд. К счастью, в обоих случаях пострадавшие отделались ушибами ног.
- Елена Михайловна, а что произошло в
последнюю субботу октября: в Лукашах подросток попал под какое-то непонятное
транспортное средство, которым сам же и управлял?
- 14-летний подросток, ученик 8-го класса Лукашевской
школы, стащил ключи от гаража и от самодельного транспортного средства – что-то
вроде газонокосилки, и поехал кататься. Доехал до соседнего дома на Ижорской
улице и, не справившись с управлением, врезался в бордюрный камень. От удара
ребенок упал на землю, и это транспортное средство еще по нему проехало.
Пострадавшего забрала «скорая». В тяжелом состоянии с сочетанными травмами он
был помещен в реанимацию.
Характерно, что именно в этих школах, ученики которых
пострадали по собственной неосторожности, инспекторы ГИБДД регулярно проводят
беседы, разъясняют необходимость соблюдения правил дорожного движения.
Например, в Коммунарской школе я лично встречалась с детьми того самого класса,
ученик которого попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте.
Рассказываем, объясняем, демонстрируем примеры аварий…
- Почему дети пренебрегают правилами?
Наивное бесстрашие?
- Понятно, что дети не всегда к нам прислушиваются и
часто пропускают все эти добрые советы мимо ушей. Но большая часть вины лежит
все-таки на родителях. Не объяснили, не приучили, не воспитали собственным
примером – у нас достаточно взрослых пешеходов, которые переходят проезжую
часть где попало. Далеко не все родители считают важным уделить время правилам
дорожного движения, акцентировать внимание ребенка на том, где и как надо
переходить дорогу.
О том, что надо покрутить головой перед «зеброй», все,
наверное, говорили: посмотри налево, посмотри направо. Но еще необходимо
напомнить: ни в наушниках, ни с телефоном, ни в капюшоне по улицам передвигаться
нельзя. Капюшон ограничивает слышимость и обзор. Про смартфон с наушниками и
говорить нечего. В темное время суток необходимо всем – и взрослым, и детям
использовать световозвращающие элементы. Не обольщайтесь: водитель вас,
конечно, фарами осветит и заметит, но затормозить может не успеть.
Ну и, в свете последних событий: нельзя держать в
свободном доступе ключи от транспортных средств. Чтобы у детей не было соблазна
завладеть и поехать кататься. Такие «покатушки» дорого обходятся.
- Какую работу проводит ГИБДД во время
каникул, когда школы закрыты?
- В ходе операции «Внимание – дети» регулярно
проводится мероприятие под названием «Детская площадка». Мы с инспекторами ДПС
беседуем с детьми и родителями на детских площадках в Гатчине и районе.
Параллельно проходит операция «Пристегнись» – по проверке водителей,
перевозящих детей. Сейчас, когда каникулы закончились, начнется работа в
учебных заведениях. Непосредственно будут проводиться беседы со школьниками.
Операция «Пристегнись» продолжится вблизи школ и детских садов.
Еще не все, к сожалению, убрали велосипеды, так что
планируются операции «Юный пешеход» и «Юный велосипедист», в ходе которых будут
проходить беседы с подростками на дворовых территориях. И, конечно, пропаганда
правил дорожного движения продолжится в соц. сетях.
- Что произошло в Колпанах – там, где
подростки выстроились на проезжей части? Зачем они это сделали? Чем объясняют?
- Это учащиеся Большеколпанской школы. Как стемнело,
они взяли и перегородили дорогу. К счастью, водитель, ехавший прямо на них,
двигался с разрешенной скоростью и успел затормозить. Мы совместно с инспекторами
по делам несовершеннолетних вызвали всех родителей – для профилактической
беседы. Старшие подростки из числа провинившихся привлечены к административной
ответственности, с остальными проведена разъяснительная работа. Сами дети
пояснили, что не хотели ничего плохого – они «просто дурачились». «Мы бы все
равно отбежали», – уверенно заявили подростки.
О том, что это глупые и опасные игры, никто из них,
похоже, не догадывается. Водитель ведь тоже мог рассчитывать на то, что они
отбегут…
А еще, даже если не брать в расчет подобные затеи,
хочется заметить детям и их родителям: с точки зрения безопасности, нежелательно,
чтобы несовершеннолетние находились на улице в темное время суток без
присмотра.
Операция «Внимание – дети» продлится до 15 ноября.