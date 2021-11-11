Дети – в зоне особого внимания ГИБДД

Во время пролонгированных каникул на территории Гатчины и района Госавтоинспекция начала профилактическое мероприятие «Внимание – дети». Цель – снижение детского дорожно-транспортного травматизма, виной которого зачастую становятся сами дети. За девять месяцев в Гатчинском районе зарегистрировано 24 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых пострадал 31 ребенок пострадал. Эти данные немного выше, чем в прошлом году.

- С начала года наблюдалась тенденция роста числа пассажиров среди травмированных детей, – комментирует инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Елена Зверева. – В последние два месяца в аварии стали попадать дети-пешеходы, причем, как правило, по собственной вине. Обострение пришлось на октябрь.

Очень характерны последние три ДТП, в которых дети и подростки пострадали из-за грубого нарушения правил. В Вайе десятилетний ребенок переходил трассу в неположенном месте. Там, где на Киевском шоссе идет ремонт моста и организовано реверсивное движение. Ученик Веревской школы решил перебежать по-быстрому, а в это время торопливый водитель, не желая стоять в очереди перед светофором, в нарушение правил выехал на встречную полосу. Ребенок попал под машину.

Другой пострадавший – ученик Коммунаровской школы

№ 3 – тоже переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. При этом шел, углубившись в смартфон и не глядя по сторонам. Женщина-водитель не смогла применить экстренное торможение – произошел наезд. К счастью, в обоих случаях пострадавшие отделались ушибами ног.

- Елена Михайловна, а что произошло в последнюю субботу октября: в Лукашах подросток попал под какое-то непонятное транспортное средство, которым сам же и управлял?

- 14-летний подросток, ученик 8-го класса Лукашевской школы, стащил ключи от гаража и от самодельного транспортного средства – что-то вроде газонокосилки, и поехал кататься. Доехал до соседнего дома на Ижорской улице и, не справившись с управлением, врезался в бордюрный камень. От удара ребенок упал на землю, и это транспортное средство еще по нему проехало. Пострадавшего забрала «скорая». В тяжелом состоянии с сочетанными травмами он был помещен в реанимацию.

Характерно, что именно в этих школах, ученики которых пострадали по собственной неосторожности, инспекторы ГИБДД регулярно проводят беседы, разъясняют необходимость соблюдения правил дорожного движения. Например, в Коммунарской школе я лично встречалась с детьми того самого класса, ученик которого попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте. Рассказываем, объясняем, демонстрируем примеры аварий…

- Почему дети пренебрегают правилами? Наивное бесстрашие?

- Понятно, что дети не всегда к нам прислушиваются и часто пропускают все эти добрые советы мимо ушей. Но большая часть вины лежит все-таки на родителях. Не объяснили, не приучили, не воспитали собственным примером – у нас достаточно взрослых пешеходов, которые переходят проезжую часть где попало. Далеко не все родители считают важным уделить время правилам дорожного движения, акцентировать внимание ребенка на том, где и как надо переходить дорогу.

О том, что надо покрутить головой перед «зеброй», все, наверное, говорили: посмотри налево, посмотри направо. Но еще необходимо напомнить: ни в наушниках, ни с телефоном, ни в капюшоне по улицам передвигаться нельзя. Капюшон ограничивает слышимость и обзор. Про смартфон с наушниками и говорить нечего. В темное время суток необходимо всем – и взрослым, и детям использовать световозвращающие элементы. Не обольщайтесь: водитель вас, конечно, фарами осветит и заметит, но затормозить может не успеть.

Ну и, в свете последних событий: нельзя держать в свободном доступе ключи от транспортных средств. Чтобы у детей не было соблазна завладеть и поехать кататься. Такие «покатушки» дорого обходятся.

- Какую работу проводит ГИБДД во время каникул, когда школы закрыты?

- В ходе операции «Внимание – дети» регулярно проводится мероприятие под названием «Детская площадка». Мы с инспекторами ДПС беседуем с детьми и родителями на детских площадках в Гатчине и районе. Параллельно проходит операция «Пристегнись» – по проверке водителей, перевозящих детей. Сейчас, когда каникулы закончились, начнется работа в учебных заведениях. Непосредственно будут проводиться беседы со школьниками. Операция «Пристегнись» продолжится вблизи школ и детских садов.

Еще не все, к сожалению, убрали велосипеды, так что планируются операции «Юный пешеход» и «Юный велосипедист», в ходе которых будут проходить беседы с подростками на дворовых территориях. И, конечно, пропаганда правил дорожного движения продолжится в соц. сетях.

- Что произошло в Колпанах – там, где подростки выстроились на проезжей части? Зачем они это сделали? Чем объясняют?

- Это учащиеся Большеколпанской школы. Как стемнело, они взяли и перегородили дорогу. К счастью, водитель, ехавший прямо на них, двигался с разрешенной скоростью и успел затормозить. Мы совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних вызвали всех родителей – для профилактической беседы. Старшие подростки из числа провинившихся привлечены к административной ответственности, с остальными проведена разъяснительная работа. Сами дети пояснили, что не хотели ничего плохого – они «просто дурачились». «Мы бы все равно отбежали», – уверенно заявили подростки.

О том, что это глупые и опасные игры, никто из них, похоже, не догадывается. Водитель ведь тоже мог рассчитывать на то, что они отбегут…

А еще, даже если не брать в расчет подобные затеи, хочется заметить детям и их родителям: с точки зрения безопасности, нежелательно, чтобы несовершеннолетние находились на улице в темное время суток без присмотра.

Операция «Внимание – дети» продлится до 15 ноября.



