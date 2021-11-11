Гатчина встречает полумарафонцев и становится пешеходной

Гатчина встречает полумарафонцев и становится пешеходной

В воскресенье, 14 ноября, состоится долгожданное для всех легкоатлетов событие – в Гатчине пройдет XII полумарафон.

Рубрики : Спорт     11 Nov 2021

Соревнование будет проводиться в режиме «Covid free zone» – участники старше 18 лет должны будут представить документ, подтверждающий отрицательный ПЦР тест, QR-код о вакцинации или подтверждении перенесенного коронавируса не более шестимесячной давности.

В связи с проведением соревнований автомобилистам стоит ознакомиться с маршрутом Гатчинского полумарафона, чтобы выбрать для себя доступные пути объезда. Место старта – перекресток улицы Красной и Революционного переулка, далее: проспект 25 Октября – улица Хохлова – улица Крупской – улица Рощинская – ФГБУ ПИЯФ – Красносельское шоссе – ФГБУ ПИЯФ – улица Рощинская – проспект 25 Октября – улица Радищева – улица Киргетова – улица Гагарина – улица Карла Маркса – улица Достоевского – улица Красная, место финиша: перекресток улицы Красной и Революционного переулка.

14 ноября будет организована прямая трансляция Гатчинского полумарафона, благодаря которой зрители смогут увидеть сначала группу лидеров среди мужчин и женщин, а затем и всех участников. Вести ее будет комментатор Олимпийских игр «Токио-2020» телеканала МАТЧ ТВ Александр Скрывля с гостями эфира.

Свое участие в Гатчинском полумарафоне уже подтвердили глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, ее заместитель по развитию социальной сферы Марк Кравчук, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов и многие другие.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+