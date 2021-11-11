Гатчина встречает полумарафонцев и становится пешеходной

Соревнование будет
проводиться в режиме «Covid free zone» – участники старше 18 лет должны будут
представить документ, подтверждающий отрицательный ПЦР тест, QR-код о
вакцинации или подтверждении перенесенного коронавируса не более шестимесячной
давности.
В связи с проведением
соревнований автомобилистам стоит ознакомиться с маршрутом Гатчинского
полумарафона, чтобы выбрать для себя доступные пути объезда. Место старта –
перекресток улицы Красной и Революционного переулка, далее: проспект 25 Октября
– улица Хохлова – улица Крупской – улица Рощинская – ФГБУ ПИЯФ – Красносельское
шоссе – ФГБУ ПИЯФ – улица Рощинская – проспект 25 Октября – улица Радищева –
улица Киргетова – улица Гагарина – улица Карла Маркса – улица Достоевского –
улица Красная, место финиша: перекресток улицы Красной и Революционного
переулка.
14 ноября будет
организована прямая трансляция Гатчинского полумарафона, благодаря которой зрители
смогут увидеть сначала группу лидеров среди мужчин и женщин, а затем и всех
участников. Вести ее будет комментатор Олимпийских игр «Токио-2020» телеканала
МАТЧ ТВ Александр Скрывля с гостями эфира.
Свое участие в Гатчинском полумарафоне уже подтвердили глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, ее заместитель по развитию социальной сферы Марк Кравчук, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов и многие другие.