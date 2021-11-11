Гатчинские школьники презентовали «умные» мусорные ведра

Всего в региональном этапе кейс-чемпионата приняли участие 74 команды школьников 9-11 классов из Санкт-Петербурга, Пскова, Республик Коми, Марий Эл и Карелии, Ярославской, Белгородской, Ульяновской областей, Краснодарского края.

Командам было предложено задание на выбор: решить кейс, разработанный McKinsey& Company, который описывал проблемную ситуацию в сфере развития городской инфраструктуры, либо подготовить презентацию собственного бизнес-проекта, направленного на решение актуальных проблем региона по одному из направлений.

Свое решение кейса или бизнес-проекта представили 50 команд. Ребята из Гатчинского лицея № 3 разработали бизнес-проект по внедрению «умных» мусорных ведер ECO-box для сортировки отходов и стали призерами соревнований.

Задания для подготовки бизнес-проектов были разработаны НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург совместно с региональными партнерами мероприятия: Санкт-Петербургским Фондом развития малого и среднего бизнеса (в рамках задач экологического проекта LALAPETE), Торгово-промышленной палатой Санкт-Петербурга и Ленинградской областной торгово-промышленной палатой, а также Ассоциацией частных музеев Ленобласти.

В рамках подготовки каждой команде были назначены менторы из числа студентов ВШЭ, уже имеющих опыт успешного участия в студенческих кейс-чемпионатах или защиты собственных бизнес-проектов. Команды также получили возможность пообщаться с привлеченными бизнес-экспертами профильных организаций (БизнесИнкубатор «Ингрия», Санкт-Петербургский Фонд развития бизнеса, Школа стартапов для подростков Startup Junior, Ассоциация частных музеев Ленинградской области).

Участники команд-победителей и призеров получат призы и подарки от организаторов и партнеров, а также дополнительные баллы для поступления в Высшую школу экономики.



