Гатчинские школьники презентовали «умные» мусорные ведра

Всего в региональном
этапе кейс-чемпионата приняли участие 74 команды школьников 9-11 классов из
Санкт-Петербурга, Пскова, Республик Коми, Марий Эл и Карелии, Ярославской,
Белгородской, Ульяновской областей, Краснодарского края.
Командам было предложено
задание на выбор: решить кейс, разработанный McKinsey& Company, который
описывал проблемную ситуацию в сфере развития городской инфраструктуры, либо
подготовить презентацию собственного бизнес-проекта, направленного на решение
актуальных проблем региона по одному из направлений.
Свое решение кейса или
бизнес-проекта представили 50 команд. Ребята из Гатчинского лицея № 3
разработали бизнес-проект по внедрению «умных» мусорных ведер ECO-box для
сортировки отходов и стали призерами соревнований.
Задания для подготовки
бизнес-проектов были разработаны НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург совместно с
региональными партнерами мероприятия: Санкт-Петербургским Фондом развития
малого и среднего бизнеса (в рамках задач экологического проекта LALAPETE),
Торгово-промышленной палатой Санкт-Петербурга и Ленинградской областной
торгово-промышленной палатой, а также Ассоциацией частных музеев Ленобласти.
В рамках подготовки
каждой команде были назначены менторы из числа студентов ВШЭ, уже имеющих опыт
успешного участия в студенческих кейс-чемпионатах или защиты собственных
бизнес-проектов. Команды также получили возможность пообщаться с привлеченными
бизнес-экспертами профильных организаций (БизнесИнкубатор «Ингрия»,
Санкт-Петербургский Фонд развития бизнеса, Школа стартапов для подростков
Startup Junior, Ассоциация частных музеев Ленинградской области).
Участники
команд-победителей и призеров получат призы и подарки от организаторов и
партнеров, а также дополнительные баллы для поступления в Высшую школу
экономики.