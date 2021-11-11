Индийская «свободная художница» – в гатчинской «художке»

Вместе с преподавателями художественных отделений петербургских школ искусств и представителями Санкт-Петербургского центра гуманитарных программ индийская художница решила посмотреть город Гатчину и заглянуть в «художку». Гости прошлись по школе и познакомились с работами учеников.

Шрианси Ману – так называемый «свободный художник». Она долго работала стюардессой на международных рейсах, жила в Сингапуре, затем в Германии, а потом отказалась от летной карьеры, чтобы следовать своему настоящему призванию – искусству. Она не академический художник. Как признается сама, «я свободна духом и не связана каким-либо определенным стилем, методом или средством», что проявляется в разнообразии ее работ.

Шрианси увлечена распространением знаний об искусстве по миру, через границы. Она активно организует и продвигает международные проекты по обмену произведениями искусства. Привлекает интернациональное искусство, культуру и самих зарубежных художников в Индию и, в то же время, занимается популяризацией индийской культуры и искусства в других странах. Это включает и образовательные программы по обмену с несколькими международными и национальными университетами и колледжами.

После общения с Шрианси Ману гатчинцы поделились впечатлениями: «Выучить индийский язык мы не успели, общались интересно и впечатления от знакомства получили самые приятные».

Екатерина Дзюба