Индийская «свободная художница» – в гатчинской «художке»

Вместе с преподавателями художественных
отделений петербургских школ искусств и представителями Санкт-Петербургского
центра гуманитарных программ индийская художница решила посмотреть город
Гатчину и заглянуть в «художку». Гости прошлись по школе и познакомились с
работами учеников.
Шрианси
Ману – так называемый «свободный художник».
Она долго работала стюардессой на международных рейсах, жила в
Сингапуре, затем в Германии, а потом отказалась от летной карьеры, чтобы
следовать своему настоящему призванию – искусству. Она не академический
художник. Как признается сама, «я свободна духом и не связана каким-либо
определенным стилем, методом или средством», что проявляется в разнообразии ее
работ.
Шрианси
увлечена распространением знаний об искусстве по миру, через границы. Она
активно организует и продвигает международные проекты по обмену произведениями
искусства. Привлекает интернациональное искусство, культуру и самих зарубежных
художников в Индию и, в то же время, занимается популяризацией индийской культуры
и искусства в других странах. Это включает и образовательные программы по
обмену с несколькими международными и национальными университетами и
колледжами.
После
общения с Шрианси Ману гатчинцы поделились впечатлениями: «Выучить индийский
язык мы не успели, общались интересно и впечатления от знакомства получили
самые приятные».
Екатерина
Дзюба