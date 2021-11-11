Каким будет бюджет Гатчинского района в 2022 году?

Доходы бюджета
Доходная часть бюджета 2022 года планируется в сумме
7,7 млрд рублей, практически на уровне уточненного плана бюджета на 1 ноября
текущего года, а к первоначальному бюджету на 2021 год рост значительный - 15%
или 700 млн рублей.
В доходной части бюджета налоговые и неналоговые
доходы составляют 3 млрд рублей или 40% в структуре доходов; безвозмездные
поступления из бюджета Ленинградской области - 4,7 млрд рублей или 60%.
Расходная часть бюджета сформирована с дефицитом в
размере 3,3% от собственных доходов (81 млн рублей) и составит 7,8 млрд
рублей.
Налоговые доходы, к которым относятся доходы от
налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним, запланированы в сумме 2,7
млрд рублей, что на 7,3% больше уточненного бюджета
(+ 187 млн рублей).
Самый заметный вклад в казну района приносит налог на
доходы физических лиц – запланированы поступления в сумме 1,5 млрд рублей, что
составляет 51% в структуре собственных доходов. Это на 107,6 млн рублей больше
уточненного бюджета на 2021 год.
Второй по объему - налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения. На 2022 год он планируется в
сумме 1,1 млрд рублей с ростом к уточненному бюджету на 2021 год на 9,6%. А по
отношению к первоначальному бюджету на 2021 год увеличение составило 50%.
Плановое поступление в 2022 году неналоговых доходов –
294 млн рублей. Это доходы от использования, продажи имущества, земельных
участков, плата за негативное воздействие на окружающую среду и др.
Бюджет и перепись
населения
В своем докладе Любовь Орехова подробно рассказала,
как выравнивается бюджетная обеспеченность района и поселений, и от чего
зависит. Алгоритм у области един для всех муниципальных образований.
Во-первых, объем средств, выделяемых из бюджета Ленинградской
области на выравнивание бюджетной обеспеченности, зависит от потенциала по
налогу на доходы физических лиц. В 2022 году со всей территории Гатчинского
района планируют собрать почти 6 млрд рублей (увеличение к 2021 году - почти
900 млн рублей), из которых только
23,58 % останется в бюджете района.
Во-вторых, есть прямая зависимость от численности
населения. В Гатчинском районе согласно данным статистики проживает 232752
человека – это меньше на 5282 человека, чем годом ранее. И объем средств, выделенных
из области, автоматически уменьшился – на 56,2 млн рублей.
Сейчас идет перепись населения, и ее итоги могут
изменить эти расчеты в лучшую сторону.
Расходы бюджета
Муниципальные программы составляют 90% всех расходов
бюджета – на их реализацию будет направлено почти 7 млрд рублей.
Программа «Современное образование в Гатчинском
муниципальном районе» составляет 80% всех программных расходов. Ее
финансирование на 2022 год предусмотрено в размере 5,5 млрд рублей, в том числе
за счет средств местного бюджета – 1,6 млрд рублей, за счет областного бюджета
- 3,9 млрд рублей.
На развитие дошкольного образования предусмотрены
расходы в сумме более 2 млрд рублей. Сюда относятся расходы в том числе на
содержание 37 детских садов, которые посещает более 10 тысяч воспитанников и в
которых работают более 2 тысяч сотрудников. Предусмотрены средства и на
содержание строящегося детского сада в д. Малое Верево, который планируется
ввести в эксплуатацию до 1 сентября 2022 года.
На развитие школьного образования предусмотрено более
2 млрд рублей, в том числе на содержание 38 школ, в которых обучается 21 тысяча
детей и работают более 2 тысяч педагогов и сотрудников.
На развитие дополнительного образования предусмотрены
расходы в сумме 314 млн рублей, в том числе на содержание 9 учреждений, которые
посещают почти 20 тысяч обучающихся и работают 254 работника.
В Гатчинском районе ведется работа по развитию системы
отдыха и оздоровления детей. Расходы бюджета составляют 94 млн рублей, в том
числе на оздоровительный лагерь «Лесная сказка», где плановое посещение
составляет 1030 детей в год.
Строительство и
реновация
В 2022 году продолжатся работы по реновации зданий
Гатчинской школы № 4: из областного и местного бюджетов на 2022 год
запланировано выделить 220 млн рублей, на 2023 год – 208,2 млн рублей.
Завершается строительство детского сада на 220 мест в Верево: из областного и
местного бюджетов на 2022 год на строительство направляется 127,5 млн рублей.
На продолжение ремонта фасада здания детского сада № 40 на Аэродроме в Гатчине
запланировано 35,7 млн рублей.
Направлена заявка для включения в адресную
инвестиционную программу Ленинградской области, и предусмотрены средства на
софинансирование строительства ясельного корпуса на 90 мест детского сада № 13.
Направлена заявка для включения в программу
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» строительства
ДЮСШ в Коммунаре.
На строительство административного здания и открытой
универсальной площадки с тентовым навесом в лагере «Лесная сказка» предусмотрено
26 млн рублей.
Также в бюджете заложены средства на новые объекты. На
строительство детского сада на 180 мест в Коммунаре (массив «Ижора») на 2022
год предусмотрены 4,1 млн рублей, на 2023 и 2024 год - по 9,2 млн рублей. Из
областного бюджета планируется получить 276 млн руб. (по 138 млн в год).
Уже подтверждено строительство школы на 1175 мест на
Аэродроме в Гатчине: на 2022 год запланировано 20 млн рублей, на 2023 год – 54
млн рублей. Из областного бюджета планируется получить субсидии в размере почти
600 млн рублей.
На ремонт здания бывшего ИВЭСЭП в Гатчине (на пр.25
Октября д.16Б) на 2022 год предусмотрено 20 млн рублей, на 2023 год –25,9 млн
рублей.
На проведение капитального ремонта пришкольных
стадионов в Сиверской гимназии, Гатчинской школе №11 и Елизаветинской школе
предусмотрено 36,6 млн рублей за счет областного и местного бюджетов. Еще 6,6
млн рублей планируется выделить на проведение капитального ремонта спортивных
залов в Сиверской гимназии и Коммунарских школах №1 и №3.
Спорт и культура
Расходы на развитие физической культуры и спорта в
бюджете 2022 года составили почти
77 млн рублей. В том числе на обеспечение деятельности спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» предусмотрено 17,9 млн рублей, на Центр развития физкультуры и спорта «Волна» - 48,4 млн рублей, из которых 15 млн рублей на строительство скалодрома и ремонт входной группы.
На развитие сферы культуры предусмотрено направить
427 млн рублей. Основное направление отрасли – обеспечение деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДХШ, ДМШ) – 13 организаций, на содержание которых запланировано более 366 млн рублей.
В следующем году продолжатся работы в
культурно-выставочном центре «Дачная столица»: 9 млн рублей запланированы на
благоустройство территории. Еще 9 млн предусмотрено на разработку
проектно-сметной документации и благоустройство территории земельного участка у
Дома Исаака Шварца с разработкой малых архитектурных форм.
На ремонт
фасада Коммунаровской ДШИ в бюджете заложено 2,7 млн рублей.
Важные направления
В следующем году продолжится реконструкция здания
бизнес-инкубатора в п.Тайцы на сумму 59 млн рублей, из которых 54 млн будут
выделены из областного бюджета.
На развитие сельского хозяйства предусмотрены расходы
в сумме 25 млн рублей. Из них на предоставление субсидий фермерским, личным
подсобным хозяйствам для сохранения и увеличения посевных площадей - 7 млн
руб., на приобретение комбикормов – 13 млн руб., на борьбу с борщевиком
Сосновского – 1 млн руб., на организацию выставочно-ярмарочных мероприятий –
1,5 млн рублей.
На реализацию мероприятий программы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и дорог в бюджете запланировано 168 млн руб. Из
них на ремонт и реконструкцию объектов ЖКХ - 70 млн, на ремонт и содержание
дорог - 84,3 млн.
Как отметила Любовь Орехова, учитывая, что в 2020 году
Гатчина объявлена столицей Ленинградской области, в целях соответствия новому
статусу необходимы приведение в достойное состояние дорожной и социальной
инфраструктуры города, его благоустройство, строительство объектов спорта и
культуры, а также получение дополнительных средств из федерального и областного
бюджетов. В районном бюджете на эти цели предусмотрены средства в сумме 180 млн
рублей.
Как и в предыдущие годы Гатчинский муниципальный район
активно участвует в муниципальных программах городских и сельских поселений и
предоставляет финансовую поддержку на благоустройство территорий, газификацию,
на строительство и реконструкцию объектов культуры и физкультуры, а также на
расходы в области ЖКХ.
Более подробно с проектом бюджета можно ознакомиться
на официальном сайте администрации.