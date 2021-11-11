Каким будет бюджет Гатчинского района в 2022 году?

Доходы бюджета

Доходная часть бюджета 2022 года планируется в сумме 7,7 млрд рублей, практически на уровне уточненного плана бюджета на 1 ноября текущего года, а к первоначальному бюджету на 2021 год рост значительный - 15% или 700 млн рублей.

В доходной части бюджета налоговые и неналоговые доходы составляют 3 млрд рублей или 40% в структуре доходов; безвозмездные поступления из бюджета Ленинградской области - 4,7 млрд рублей или 60%.

Расходная часть бюджета сформирована с дефицитом в размере 3,3% от собственных доходов (81 млн рублей) и составит 7,8 млрд рублей.

Налоговые доходы, к которым относятся доходы от налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним, запланированы в сумме 2,7 млрд рублей, что на 7,3% больше уточненного бюджета

(+ 187 млн рублей).

Самый заметный вклад в казну района приносит налог на доходы физических лиц – запланированы поступления в сумме 1,5 млрд рублей, что составляет 51% в структуре собственных доходов. Это на 107,6 млн рублей больше уточненного бюджета на 2021 год.

Второй по объему - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. На 2022 год он планируется в сумме 1,1 млрд рублей с ростом к уточненному бюджету на 2021 год на 9,6%. А по отношению к первоначальному бюджету на 2021 год увеличение составило 50%.

Плановое поступление в 2022 году неналоговых доходов – 294 млн рублей. Это доходы от использования, продажи имущества, земельных участков, плата за негативное воздействие на окружающую среду и др.

Бюджет и перепись населения

В своем докладе Любовь Орехова подробно рассказала, как выравнивается бюджетная обеспеченность района и поселений, и от чего зависит. Алгоритм у области един для всех муниципальных образований.

Во-первых, объем средств, выделяемых из бюджета Ленинградской области на выравнивание бюджетной обеспеченности, зависит от потенциала по налогу на доходы физических лиц. В 2022 году со всей территории Гатчинского района планируют собрать почти 6 млрд рублей (увеличение к 2021 году - почти 900 млн рублей), из которых только

23,58 % останется в бюджете района.

Во-вторых, есть прямая зависимость от численности населения. В Гатчинском районе согласно данным статистики проживает 232752 человека – это меньше на 5282 человека, чем годом ранее. И объем средств, выделенных из области, автоматически уменьшился – на 56,2 млн рублей.

Сейчас идет перепись населения, и ее итоги могут изменить эти расчеты в лучшую сторону.

Расходы бюджета

Муниципальные программы составляют 90% всех расходов бюджета – на их реализацию будет направлено почти 7 млрд рублей.

Программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» составляет 80% всех программных расходов. Ее финансирование на 2022 год предусмотрено в размере 5,5 млрд рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1,6 млрд рублей, за счет областного бюджета - 3,9 млрд рублей.

На развитие дошкольного образования предусмотрены расходы в сумме более 2 млрд рублей. Сюда относятся расходы в том числе на содержание 37 детских садов, которые посещает более 10 тысяч воспитанников и в которых работают более 2 тысяч сотрудников. Предусмотрены средства и на содержание строящегося детского сада в д. Малое Верево, который планируется ввести в эксплуатацию до 1 сентября 2022 года.

На развитие школьного образования предусмотрено более 2 млрд рублей, в том числе на содержание 38 школ, в которых обучается 21 тысяча детей и работают более 2 тысяч педагогов и сотрудников.

На развитие дополнительного образования предусмотрены расходы в сумме 314 млн рублей, в том числе на содержание 9 учреждений, которые посещают почти 20 тысяч обучающихся и работают 254 работника.

В Гатчинском районе ведется работа по развитию системы отдыха и оздоровления детей. Расходы бюджета составляют 94 млн рублей, в том числе на оздоровительный лагерь «Лесная сказка», где плановое посещение составляет 1030 детей в год.

Строительство и реновация

В 2022 году продолжатся работы по реновации зданий Гатчинской школы № 4: из областного и местного бюджетов на 2022 год запланировано выделить 220 млн рублей, на 2023 год – 208,2 млн рублей. Завершается строительство детского сада на 220 мест в Верево: из областного и местного бюджетов на 2022 год на строительство направляется 127,5 млн рублей. На продолжение ремонта фасада здания детского сада № 40 на Аэродроме в Гатчине запланировано 35,7 млн рублей.

Направлена заявка для включения в адресную инвестиционную программу Ленинградской области, и предусмотрены средства на софинансирование строительства ясельного корпуса на 90 мест детского сада № 13.

Направлена заявка для включения в программу «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» строительства ДЮСШ в Коммунаре.

На строительство административного здания и открытой универсальной площадки с тентовым навесом в лагере «Лесная сказка» предусмотрено 26 млн рублей.

Также в бюджете заложены средства на новые объекты. На строительство детского сада на 180 мест в Коммунаре (массив «Ижора») на 2022 год предусмотрены 4,1 млн рублей, на 2023 и 2024 год - по 9,2 млн рублей. Из областного бюджета планируется получить 276 млн руб. (по 138 млн в год).

Уже подтверждено строительство школы на 1175 мест на Аэродроме в Гатчине: на 2022 год запланировано 20 млн рублей, на 2023 год – 54 млн рублей. Из областного бюджета планируется получить субсидии в размере почти 600 млн рублей.

На ремонт здания бывшего ИВЭСЭП в Гатчине (на пр.25 Октября д.16Б) на 2022 год предусмотрено 20 млн рублей, на 2023 год –25,9 млн рублей.

На проведение капитального ремонта пришкольных стадионов в Сиверской гимназии, Гатчинской школе №11 и Елизаветинской школе предусмотрено 36,6 млн рублей за счет областного и местного бюджетов. Еще 6,6 млн рублей планируется выделить на проведение капитального ремонта спортивных залов в Сиверской гимназии и Коммунарских школах №1 и №3.

Спорт и культура

Расходы на развитие физической культуры и спорта в бюджете 2022 года составили почти

77 млн рублей. В том числе на обеспечение деятельности спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» предусмотрено 17,9 млн рублей, на Центр развития физкультуры и спорта «Волна» - 48,4 млн рублей, из которых 15 млн рублей на строительство скалодрома и ремонт входной группы.

На развитие сферы культуры предусмотрено направить

427 млн рублей. Основное направление отрасли – обеспечение деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДХШ, ДМШ) – 13 организаций, на содержание которых запланировано более 366 млн рублей.

В следующем году продолжатся работы в культурно-выставочном центре «Дачная столица»: 9 млн рублей запланированы на благоустройство территории. Еще 9 млн предусмотрено на разработку проектно-сметной документации и благоустройство территории земельного участка у Дома Исаака Шварца с разработкой малых архитектурных форм.

На ремонт фасада Коммунаровской ДШИ в бюджете заложено 2,7 млн рублей.

Важные направления

В следующем году продолжится реконструкция здания бизнес-инкубатора в п.Тайцы на сумму 59 млн рублей, из которых 54 млн будут выделены из областного бюджета.

На развитие сельского хозяйства предусмотрены расходы в сумме 25 млн рублей. Из них на предоставление субсидий фермерским, личным подсобным хозяйствам для сохранения и увеличения посевных площадей - 7 млн руб., на приобретение комбикормов – 13 млн руб., на борьбу с борщевиком Сосновского – 1 млн руб., на организацию выставочно-ярмарочных мероприятий – 1,5 млн рублей.

На реализацию мероприятий программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорог в бюджете запланировано 168 млн руб. Из них на ремонт и реконструкцию объектов ЖКХ - 70 млн, на ремонт и содержание дорог - 84,3 млн.

Как отметила Любовь Орехова, учитывая, что в 2020 году Гатчина объявлена столицей Ленинградской области, в целях соответствия новому статусу необходимы приведение в достойное состояние дорожной и социальной инфраструктуры города, его благоустройство, строительство объектов спорта и культуры, а также получение дополнительных средств из федерального и областного бюджетов. В районном бюджете на эти цели предусмотрены средства в сумме 180 млн рублей.

Как и в предыдущие годы Гатчинский муниципальный район активно участвует в муниципальных программах городских и сельских поселений и предоставляет финансовую поддержку на благоустройство территорий, газификацию, на строительство и реконструкцию объектов культуры и физкультуры, а также на расходы в области ЖКХ.

Более подробно с проектом бюджета можно ознакомиться на официальном сайте администрации.



