Кому велодорожка, а кому милая березка

Как
нам сообщили в администрации Гатчинского района, в Гатчине продолжается
строительство велодорожки в рамках регионального проекта «Вело-47». Она пройдет
по улице Карла Маркса от ее пересечения с улицей Чехова до улицы Гагарина,
далее по улице Гагарина и улице Константинова до ее пересечения с улицей Коли
Подрядчикова (где велодорожка уже есть).
Проект
«Вело-47» предполагает создание сети велодорожек в разных районах Ленинградской
области, которые затем объединятся в региональные маршруты с последующей
интеграцией в европейские велосипедные маршруты.
В
декабре 2020 года в рамках реализации проекта «Вело 47» сотрудники Центра
компетенций Ленинградской области проводили опрос среди жителей, касающийся
развития велоинфраструктуры. По итогам опроса большинство жителей проголосовали
за ее создание. Рабочая группа проекта «Вело-47», в которую вошли представители
администрации Гатчинского района, депутаты, сотрудники ГИБДД и представители
гатчинского велообщества, приступила к обсуждению проекта в феврале 2021 года.
При
выборе маршрута учитывались различные требования, в том числе включение
маршрута в районный и региональный туристические маршруты, наличие на маршруте объектов
культурного наследия, транспортное сообщение, соблюдение безопасности дорожного
движения и максимальное сохранение зеленых насаждений.
Последний
пункт особенно волновал жителей Гатчины, желающих сохранить статус «зеленого
города». В администрации Гатчинского района особенно подчеркнули, что до начала
производства работ все зеленые насаждения, подлежащие демонтажу, были
обследованы. В результате было выявлено, что большинство деревьев, подлежащих сносу,
находятся в неудовлетворительном состоянии и вошли в адресную программу по
спиливанию. Что касается здоровых деревьев, то подрядчик выплатил компенсацию
за их снос.
Руководитель
проекта «Вело-47», депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Александр Русских добавил, что после производства работ обязательно будут
высажены молодые деревья.
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В рамках проекта «Детский спорт» вместе с ветеранами и молодежью мы всегда
высаживаем молодые деревья в разных микрорайонах города Гатчины. Так же и здесь
– обязательно восполним зеленые насаждения и сохраним Гатчину «зеленой», -
отметил депутат.
Александр
Русских рассказал, что в рамках проекта «Вело-47» аналогичные работы по
строительству велодорожек также начались во Всеволожском и Выборгском районах.
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Мы шли к этому проекту почти пять лет и, наконец, приступили к его реализации.
Недовольство жителей понятно – при очень плотной застройке в Гатчине любое
изменение привычного облика улиц вызывает недоумение. Но Гатчина должна
развиваться как для местных жителей, так и для туристов. Заверяю, что перед
началом строительства была проведена большая подготовительная работа, -
подчеркнул он.
Тот
факт, что строительство велодорожки началось в ноябре, объясняется электронным
аукционом, который удалось разыграть только со второго раза. Тем не менее,
работы планируется завершить в срок – конец ноября – начало декабря текущего
года. В следующем году строительство велосети продолжится.
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