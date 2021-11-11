Кому велодорожка, а кому милая березка

Как нам сообщили в администрации Гатчинского района, в Гатчине продолжается строительство велодорожки в рамках регионального проекта «Вело-47». Она пройдет по улице Карла Маркса от ее пересечения с улицей Чехова до улицы Гагарина, далее по улице Гагарина и улице Константинова до ее пересечения с улицей Коли Подрядчикова (где велодорожка уже есть).

Проект «Вело-47» предполагает создание сети велодорожек в разных районах Ленинградской области, которые затем объединятся в региональные маршруты с последующей интеграцией в европейские велосипедные маршруты.

В декабре 2020 года в рамках реализации проекта «Вело 47» сотрудники Центра компетенций Ленинградской области проводили опрос среди жителей, касающийся развития велоинфраструктуры. По итогам опроса большинство жителей проголосовали за ее создание. Рабочая группа проекта «Вело-47», в которую вошли представители администрации Гатчинского района, депутаты, сотрудники ГИБДД и представители гатчинского велообщества, приступила к обсуждению проекта в феврале 2021 года.

При выборе маршрута учитывались различные требования, в том числе включение маршрута в районный и региональный туристические маршруты, наличие на маршруте объектов культурного наследия, транспортное сообщение, соблюдение безопасности дорожного движения и максимальное сохранение зеленых насаждений.

Последний пункт особенно волновал жителей Гатчины, желающих сохранить статус «зеленого города». В администрации Гатчинского района особенно подчеркнули, что до начала производства работ все зеленые насаждения, подлежащие демонтажу, были обследованы. В результате было выявлено, что большинство деревьев, подлежащих сносу, находятся в неудовлетворительном состоянии и вошли в адресную программу по спиливанию. Что касается здоровых деревьев, то подрядчик выплатил компенсацию за их снос.

Руководитель проекта «Вело-47», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских добавил, что после производства работ обязательно будут высажены молодые деревья.

- В рамках проекта «Детский спорт» вместе с ветеранами и молодежью мы всегда высаживаем молодые деревья в разных микрорайонах города Гатчины. Так же и здесь – обязательно восполним зеленые насаждения и сохраним Гатчину «зеленой», - отметил депутат.

Александр Русских рассказал, что в рамках проекта «Вело-47» аналогичные работы по строительству велодорожек также начались во Всеволожском и Выборгском районах.

- Мы шли к этому проекту почти пять лет и, наконец, приступили к его реализации. Недовольство жителей понятно – при очень плотной застройке в Гатчине любое изменение привычного облика улиц вызывает недоумение. Но Гатчина должна развиваться как для местных жителей, так и для туристов. Заверяю, что перед началом строительства была проведена большая подготовительная работа, - подчеркнул он.

Тот факт, что строительство велодорожки началось в ноябре, объясняется электронным аукционом, который удалось разыграть только со второго раза. Тем не менее, работы планируется завершить в срок – конец ноября – начало декабря текущего года. В следующем году строительство велосети продолжится.





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