«МедиаВыбор» «Гатчинской правды» признан лучшим

Избирательной комиссией Ленинградской области подведены итоги конкурса «МедиаВыборы» - среди журналистов средств массовой информации Ленинградской области на лучший материал, посвященный парламентским выборам, состоявшимся в сентябре 2021 года. В номинации «За лучшую публикацию в печатном СМИ (сетевом издании)» первая премия присуждена корреспонденту газеты «Гатчинская правда» Татьяне Можаевой за материал «Три дня на выбор».

В творческом конкурсе для школьников Ленинградской области «Я – будущий избиратель!», посвященном парламентским выборам, было представлено более 150-ти работ - рисунки, фотографии, видеоролики, презентации.

В номинации «На лучший плакат или рисунок, отражающий избирательную тематику» (будущие избиратели в возрасте 7-10 лет) третье место занял ученик 2 класса Гатчинской школы № 4 Георгий Крутяков.

В номинации «На лучшую фотографию со слоганом, призывающим активно принимать участие в выборах» среди будущих избирателей в возрасте 11-15 лет на третьем месте ученик Гатчинской школы №4 Данил Зенцев.

Леноблизбирком выразил благодарность всем, кто принял активное и творческое участие в конкурсе, особенно школьникам и их наставникам. В качестве подарка за победу в конкурсе ребята получат дипломы и подарочные сертификаты от Леноблизбиркома.