«МедиаВыбор» «Гатчинской правды» признан лучшим

Избирательной
комиссией Ленинградской области подведены итоги конкурса «МедиаВыборы» - среди
журналистов средств массовой информации Ленинградской области на лучший
материал, посвященный парламентским выборам, состоявшимся в сентябре 2021 года.
В номинации «За лучшую публикацию в
печатном СМИ (сетевом издании)» первая премия присуждена корреспонденту газеты «Гатчинская правда»
Татьяне Можаевой за материал «Три
дня на выбор».
В творческом конкурсе для школьников Ленинградской
области «Я – будущий избиратель!», посвященном парламентским выборам, было
представлено более 150-ти работ - рисунки, фотографии, видеоролики, презентации.
В номинации «На лучший плакат или рисунок,
отражающий избирательную тематику» (будущие избиратели в возрасте 7-10 лет) третье
место занял ученик 2 класса Гатчинской школы № 4 Георгий Крутяков.
В номинации «На лучшую фотографию со слоганом,
призывающим активно принимать участие в выборах» среди будущих избирателей в
возрасте 11-15 лет на третьем месте ученик Гатчинской школы №4 Данил Зенцев.
Леноблизбирком выразил благодарность всем, кто
принял активное и творческое участие в конкурсе, особенно школьникам и их
наставникам. В качестве подарка за победу в конкурсе ребята получат дипломы и
подарочные сертификаты от Леноблизбиркома.