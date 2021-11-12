Гатчина присоединяется к Географическому диктанту

Гатчина присоединяется к Географическому диктанту

14 ноября в России и мире пройдёт седьмой Географический диктант РГО. Гатчинский район присоединится к этой масштабной просветительской акции.

Рубрики : Общество     12 Nov 2021

В воскресенье, 14 ноября, на базе Гатчинской школы №7 геодиктант напишут в очном формате участники, прошедшие регистрацию.  

Географический диктант можно будет написать и в интернете. Онлайн-акция стартует на сайте dictant.rgo.ru в тот же день, что и на очных площадках, но будет идти в течение 10 дней – до 24 ноября, чтобы все желающие успели проверить свои знания.

 Время выполнения заданий — общее для всех: 45 минут (академический час). Общее количество вопросов — 40.

Индивидуальные результаты Диктанта начнут публиковаться на сайте dictant.rgo.ru с 6 декабря 2021 года. Узнать свой результат можно несколькими способами: использовать 13-значный идентификационный номер или отсканировать QR-код со второй части бланка.

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