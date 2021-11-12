Гатчина присоединяется к Географическому диктанту

В
воскресенье, 14 ноября, на базе Гатчинской школы №7 геодиктант напишут в очном
формате участники, прошедшие регистрацию.
Географический
диктант можно будет написать и в интернете. Онлайн-акция стартует на сайте
dictant.rgo.ru в тот же день, что и на очных площадках, но будет идти в течение
10 дней – до 24 ноября, чтобы все желающие успели проверить свои знания.
Время выполнения заданий — общее для всех: 45
минут (академический час). Общее количество вопросов — 40.
Индивидуальные
результаты Диктанта начнут публиковаться на сайте dictant.rgo.ru с 6 декабря
2021 года. Узнать свой результат можно несколькими способами: использовать
13-значный идентификационный номер или отсканировать QR-код со второй части
бланка.