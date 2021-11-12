«Подальше от города смерть унесем…»

В этот летний день экипаж вертолета Ми-8, в который вошли военнослужащие войсковой части 3693 майор Николай Алексеевич Мулюкин, капитан Денис Сергеевич Куликов, старший лейтенант Рамиль Винерович Сулейманов выполняли учебно-тренировочные полеты на аэродроме «Пушкин». Во время задания произошла нештатная ситуация, через некоторое время вертолет загорелся, стремительно начал снижаться и уходить в сторону деревни Корпикюля. Члены экипажа приняли по-настоящему героическое решение – не покидать вертолет и попытаться как можно дальше отвести его от деревни. Своими умелыми и решительными действиями члены экипажа произвели жесткую посадку в поле, при этом не допустив гибели людей в населенном пункте.

Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2021 года № 524 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Николай Мулюкин, Денис Куликов и Рамиль Сулейманов были посмертно награждены орденами Мужества.

Место установки памятной стелы было выбрано не случайно – именно здесь в годы Великой Отечественной войны находилась долговременная огневая точка (ДОТ), которая в сентябре 1941 года входила в линию переднего края Красногвардейского рубежа. Здесь шли ожесточенные оборонительные бои в течение трех недель с августа по сентябрь 1941 года. Из-за упорного сопротивления советских солдат и ополченцев на Красногвардейском рубеже немцы были вынуждены отказаться от штурма Ленинграда. Получилось символично: и бойцы Красной Армии, и военнослужащие войсковой части 3693 с разницей в восемь десятилетий защищали здесь мирное население ценой своей жизни.

Отдать дань памяти погибшим летчикам собрались члены их семей, офицерский состав войсковой части 3693, ветераны эскадрильи, местные жители, представители администрации Пудомягского поселения и Гатчинского района.

В ходе митинга перед собравшимися выступили командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Павел Дашков, командир войсковой части 3693 майор Сергей Агафонов, первый командир войсковой части 3693 Владимир Асташин, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и глава Пудомягского поселения Лилия Буянова.

Каждый из них отметил, что подвиг летчиков Росгвардии, спасших мирных жителей, навсегда останется в народной памяти, а также выразили слова благодарности родителям, которые воспитали своих сыновей настоящими героями.

После минуты молчания присутствующие возложили цветы и венки к новому мемориалу.





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