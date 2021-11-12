Нужна ли в вашем районе новая школа, больница или спортивная площадка? Нужно ли подвести газ, построить дорогу и запустить новый автобусный маршрут? Появятся ли новые магазины, сервисы и рабочие места? Решения на основе новых данных, которых сегодня нет ни в одной базе, будут определять нашу жизнь ближайшие 10 лет.

Повлиять на эти решения, их точность и эффективность, мы можем уже сегодня. Для этого осталось ровно три дня. До 14 ноября у каждого есть шанс изменить мир вокруг себя — достаточно переписаться любым из трех удобных способов.

Более 92% населения России уже приняло участие в этом историческом событии. Уже полностью переписались жители Чукотки и Чеченской Республики. В числе лидеров по активности — Татарстан и Башкортостан. Практически завершилась перепись более чем в десяти регионах страны. Не переписанными остались лишь немногие жители России, поскольку участвовать в этой переписи стало гораздо удобнее и проще, чем еще десять лет назад.

Большой интерес вызвал новый цифровой способ участия в переписи — на портале Госуслуг. Более 24 млн жителей страны переписалось таким образом без общения с переписчиками. Круглые сутки портал принимал до 200 заявок в секунду, а на заполнение анкеты у многих уходило 15, 10 и даже 5 минут. Такое время потратила по признанию журналистам чемпионка России и трёхкратная победительница Международного сибирского марафона Марина Ковалёва. В переписи приняли участие президент, премьер-министр, руководители регионов, депутаты, артисты, спортсмены и даже космонавты на орбите.

Впервые жители страны могли переписаться не только дома с помощью переписчика или на одном из свыше 44 тыс стационарных участков, но и в отделениях МФЦ. Пройти перепись на компьютере и разобраться в технических вопросах помогали цифровые волонтеры.

Благодаря планшетам, созданным специально для переписи, время общения переписчиков с респондентами сократилось вдвое — до 10 минут и даже меньше. Цифровые инструменты позволяют быстрее получать и обрабатывать информацию и дают дополнительную защиту от возможных ошибок и неточностей. Заполнять переписные листы теперь легко, удобно и максимально безопасно. При этом все данные с планшетов и портала Госуслуг передаются в Росстат только в обезличенном виде по защищенным закрытым каналам.

Новые технологии качественно меняют эффективность данных переписи для принимаемых в стране решений. За счет цифровизации полные результаты переписи появятся в рекордно короткие сроки (в 3–4 раза быстрее, чем по итогам переписи-2010) — в течение года. Уже в 2022 году первые Росстат впервые откроет для всех обезличенные микроданные переписи. И не только текущей, но и двух предыдущих — 2002, 2010 годов. Каждый посетитель сайта Росстата сможет сделать запрос получать уникальную статистическую информацию о населении страны, региона и даже муниципалитета в самых разных разрезах и временной динамике.

Данные переписи лягут в основу ключевых решений вплоть до конкретной улицы и двора. Эксперты и ученые будут использовать результаты переписи для расчетов, бизнес – для разработки инвестиционных планов.

Именно поэтому слоган переписи – «Создаем будущее!». Каждый ответивший на вопросы переписи участвует в создании будущего — своего, близких людей, региона, страны. Использовать этот шанс до 14 ноября может каждый. И если вы еще не переписались — не упустите свой шанс! Следующий может появиться не раньше 2030 года.