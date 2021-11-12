Нужна
ли в вашем районе новая школа, больница или спортивная площадка? Нужно ли подвести
газ, построить дорогу и запустить новый автобусный маршрут? Появятся ли новые
магазины, сервисы и рабочие места?
Решения на основе новых данных, которых сегодня нет ни в одной базе,
будут определять нашу жизнь ближайшие 10 лет.
Повлиять
на эти решения, их точность и эффективность, мы можем уже сегодня. Для этого
осталось ровно три дня. До 14 ноября у каждого есть шанс изменить мир вокруг
себя — достаточно переписаться любым из трех удобных способов.
Более
92% населения России уже приняло участие в этом историческом событии. Уже
полностью переписались жители Чукотки и Чеченской Республики. В числе лидеров
по активности — Татарстан и Башкортостан. Практически завершилась перепись
более чем в десяти регионах страны. Не переписанными остались лишь немногие
жители России, поскольку участвовать в этой переписи стало гораздо удобнее и
проще, чем еще десять лет назад.
Большой
интерес вызвал новый цифровой способ участия в переписи — на портале Госуслуг.
Более 24 млн жителей страны переписалось таким образом без общения с
переписчиками. Круглые сутки портал принимал до 200 заявок в секунду, а на заполнение
анкеты у многих уходило 15, 10 и даже 5 минут. Такое время потратила по
признанию журналистам чемпионка России и трёхкратная победительница
Международного сибирского марафона Марина Ковалёва. В переписи приняли участие
президент, премьер-министр, руководители регионов, депутаты, артисты,
спортсмены и даже космонавты на орбите.
Впервые
жители страны могли переписаться не только дома с помощью переписчика или на
одном из свыше 44 тыс стационарных участков, но и в отделениях МФЦ. Пройти
перепись на компьютере и разобраться в технических вопросах помогали цифровые
волонтеры.
Благодаря
планшетам, созданным специально для переписи, время общения переписчиков с
респондентами сократилось вдвое — до 10 минут и даже меньше. Цифровые инструменты
позволяют быстрее получать и обрабатывать информацию и дают дополнительную
защиту от возможных ошибок и неточностей. Заполнять переписные листы теперь легко,
удобно и максимально безопасно. При этом все данные с планшетов и портала Госуслуг
передаются в Росстат только в обезличенном виде по защищенным закрытым каналам.
Новые
технологии качественно меняют эффективность данных переписи для принимаемых в
стране решений. За счет цифровизации полные результаты переписи появятся в
рекордно короткие сроки (в 3–4 раза быстрее, чем по итогам переписи-2010) — в
течение года. Уже в 2022 году первые Росстат впервые откроет для всех обезличенные
микроданные переписи. И не только текущей, но и двух предыдущих — 2002, 2010
годов. Каждый посетитель сайта Росстата сможет сделать запрос получать
уникальную статистическую информацию о населении страны, региона и даже
муниципалитета в самых разных разрезах и временной динамике.
Данные
переписи лягут в основу ключевых решений вплоть до конкретной улицы и двора. Эксперты
и ученые будут использовать результаты переписи для расчетов, бизнес – для
разработки инвестиционных планов.
Именно
поэтому слоган переписи – «Создаем будущее!». Каждый ответивший на вопросы переписи
участвует в создании будущего — своего, близких людей, региона, страны. Использовать этот шанс до 14 ноября может
каждый. И если вы еще не переписались — не упустите свой шанс! Следующий может
появиться не раньше 2030 года.