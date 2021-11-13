В воскресенье, 14 ноября, в Гатчине ограничат движение

Движение и парковка транспортных средств на дорогах общего пользования на территории г. Гатчины 14 ноября с 10.00 часов до 14.30 часов будут ограничены:

- по ул. Красной - от ул. Соборной до ул. Достоевского;

- по пр. 25 Октября - на участке от ул. Чкалова до ул. Рощинской;

- по ул. Хохлова - на участке от пр. 25 Октября до ул. Хохлова д.11 Б;

- от перекрестка ул. Хохлова – ул. Крупской до ул. Рощинская;

- от перекрестка ул. Крупской-Рощинской до Красносельского шоссе;

- по ул. Рощинской - на участке от ул. Крупской до пр. 25 Октября;

- по ул. Киргетова - на участке от ул. Радищева до ул. Гагарина;

- по ул. Гагарина - на участке от ул. Киргетова до ул. Карла Маркса;

- по ул. Радищева - от пр. 25 Октября до ул. Карла Маркса;

- по ул. Карла Маркса - на участке от ул. Гагарина до ул. Достоевского;

- по ул. Достоевского - на участке от ул. Карла Маркса до ул. Красной.

С 08.00 часов до 17.00 часов будет перекрыто движение по Революционному переулку.

XII Гатчинский полумарафон пройдет в современном, согласованном Роспотребнадзором режиме раздельных стартов по 300 человек и в «ЗОНЕ, СВОБОДНОЙ ОТ COVID-19» (участие в полумарафоне для бегунов группы 18+ возможно только при условии наличия отрицательного ПЦР теста, QR-кода о вакцинации или болезни COVID-19).

Время стартов:

10 км – старт с 10.30

2 км – старт с 10.40

21.1 км – старт с 12.00

Награждение:

- 11:15 Цветочная церемония 2 км (1-3 место) и GARMIN 10 км (1-6 место) на сцене на перекрестке ул. Соборная - ул. Красная

-13:30 Цветочная церемония 21.1 км (1-6 место) на перекрестке ул. Соборная - ул. Красная

Маршрут соревнований: г. Гатчина, место старта - перекресток ул. Красной – Революционного пер – пр. 25 Октября – ул. Хохлова – ул. Крупской – ул. Рощинская – ФГБУ ПИЯФ – Красносельское шоссе – ФГБУ ПИЯФ – ул. Рощинская – пр. 25 Октября – ул. Радищева – ул. Киргетова – ул. Гагарина - ул. Карла Маркса - ул. Достоевского – ул. Красная – место финиша – перекресток ул. Красная и Революционный переулок

Внимание к Гатчинскому полумарафону со стороны спортивного сообщества - велико! Приглашаем поддержать участников, прогуливаясь по пешеходной Гатчине, или присоединившись к прямой трансляции Гатчинского полумарафона, которая проведет по дистанции группу лидеров среди мужчин и женщин, покажет всех участников, раскроет много спортивных секретов и новостей из мира спорта. Вести ее будет комментатор Олимпийских Игр «Токио-2020» телеканала МАТЧ ТВ – Александр Скрывля.

Трансляция с 10.25 будет доступна по кабельному каналу и в сети интернет: https://www.youtube.com/watch?v=YeUHtjQrICs