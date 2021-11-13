В воскресенье, 14 ноября, в Гатчине ограничат движение

Движение и парковка
транспортных средств на дорогах общего пользования на территории г. Гатчины 14
ноября с 10.00 часов до 14.30 часов будут ограничены:
- по ул. Красной -
от ул. Соборной до ул. Достоевского;
- по пр. 25
Октября - на участке от ул. Чкалова до ул. Рощинской;
- по ул. Хохлова -
на участке от пр. 25 Октября до ул. Хохлова д.11 Б;
- от перекрестка
ул. Хохлова – ул. Крупской до ул. Рощинская;
- от перекрестка
ул. Крупской-Рощинской до Красносельского шоссе;
- по ул. Рощинской
- на участке от ул. Крупской до пр. 25 Октября;
- по ул. Киргетова
- на участке от ул. Радищева до ул. Гагарина;
- по ул. Гагарина -
на участке от ул. Киргетова до ул. Карла Маркса;
- по ул. Радищева -
от пр. 25 Октября до ул. Карла Маркса;
- по ул. Карла
Маркса - на участке от ул. Гагарина до ул. Достоевского;
- по ул.
Достоевского - на участке от ул. Карла Маркса до ул. Красной.
С 08.00 часов до
17.00 часов будет перекрыто движение по Революционному переулку.
XII Гатчинский
полумарафон пройдет в современном, согласованном Роспотребнадзором режиме
раздельных стартов по 300 человек и в «ЗОНЕ, СВОБОДНОЙ ОТ COVID-19» (участие в
полумарафоне для бегунов группы 18+ возможно только при условии наличия
отрицательного ПЦР теста, QR-кода о вакцинации или болезни COVID-19).
Время стартов:
10 км – старт с
10.30
2 км – старт с
10.40
21.1 км – старт с
12.00
Награждение:
- 11:15 Цветочная
церемония 2 км (1-3 место) и GARMIN 10 км (1-6 место) на сцене на перекрестке ул.
Соборная - ул. Красная
-13:30 Цветочная
церемония 21.1 км (1-6 место) на перекрестке ул. Соборная - ул. Красная
Маршрут
соревнований: г. Гатчина, место старта - перекресток ул. Красной –
Революционного пер – пр. 25 Октября – ул. Хохлова – ул. Крупской – ул.
Рощинская – ФГБУ ПИЯФ – Красносельское шоссе – ФГБУ ПИЯФ – ул. Рощинская – пр.
25 Октября – ул. Радищева – ул. Киргетова – ул. Гагарина - ул. Карла Маркса -
ул. Достоевского – ул. Красная – место финиша – перекресток ул. Красная и
Революционный переулок
Внимание к
Гатчинскому полумарафону со стороны спортивного сообщества - велико! Приглашаем
поддержать участников, прогуливаясь по пешеходной Гатчине, или присоединившись
к прямой трансляции Гатчинского полумарафона, которая проведет по дистанции
группу лидеров среди мужчин и женщин, покажет всех участников, раскроет много
спортивных секретов и новостей из мира спорта. Вести ее будет комментатор
Олимпийских Игр «Токио-2020» телеканала МАТЧ ТВ – Александр Скрывля.
Трансляция с 10.25
будет доступна по кабельному каналу и в сети интернет:
https://www.youtube.com/watch?v=YeUHtjQrICs