Вход в Гатчинский парк останется бесплатным – для гатчинцев

Василий Панкратов объяснил, зачем понадобилось «обилечивание», и кто виноват в очередях у турникетов.

- Комплексное понимание происходящего в парке мы могли получить только в том случае, если человек на входе билет взял, а на выходе отдал. Это дает представление о востребованности маршрутов, распределении по часам – когда, в какое время ходят люди в парк, – пояснил Василий Панкратов. – К сожалению, аппаратура оказалась не самой лучшей: все полтора месяца, пока работает система, мы занимались не столько подсчетом людей, сколько починкой аппаратуры – «билетоматов». Надеюсь, что этот процесс все-таки наладится, и такого затора на входе-выходе в парк больше не будет.

Что дала эта статистика посещаемости?

- На сегодняшний момент мы сделали довольно ясные выводы. Так, из 100% людей, посетивших парк за октябрь, 44% находилось внутри парка менее получаса. Это значит, что 44% посетителей либо прошли транзитом, либо просто зашли и вышли. Соответственно, больше 40% – самую значительную часть посетителей – составляют гатчинцы. Я не вижу оснований ограничивать для гатчинцев проход в парк.

Василий Юрьевич признался, что вопрос закрытия свободного входа в парк стоит с 2010 года. И больше десяти лет администрация ГМЗ пытается решить задачу обеспечения транзита местных жителей.

- Несмотря на то, что популярность парка растет, половина посетителей – гатчинцы. Какое бы ни было решение, а мы планируем на следующий год ввести входную плату, для жителей Гатчины вход в парк останется бесплатным. Для туристов мы можем поставить цену, для гатчинцев – нет.