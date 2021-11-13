Вход в Гатчинский парк останется бесплатным – для гатчинцев

Василий Панкратов
объяснил, зачем понадобилось «обилечивание», и кто виноват в очередях у
турникетов.
- Комплексное
понимание происходящего в парке мы могли получить только в том случае, если
человек на входе билет взял, а на выходе отдал. Это дает представление о
востребованности маршрутов, распределении по часам – когда, в какое время ходят
люди в парк, – пояснил Василий Панкратов. – К сожалению, аппаратура оказалась
не самой лучшей: все полтора месяца, пока работает система, мы занимались не
столько подсчетом людей, сколько починкой аппаратуры – «билетоматов». Надеюсь,
что этот процесс все-таки наладится, и такого затора на входе-выходе в парк
больше не будет.
Что дала эта
статистика посещаемости?
- На сегодняшний
момент мы сделали довольно ясные выводы. Так, из 100% людей, посетивших парк за
октябрь, 44% находилось внутри парка менее получаса. Это значит, что 44%
посетителей либо прошли транзитом, либо просто зашли и вышли. Соответственно,
больше 40% – самую значительную часть посетителей – составляют гатчинцы. Я не
вижу оснований ограничивать для гатчинцев проход в парк.
Василий Юрьевич
признался, что вопрос закрытия свободного входа в парк стоит с 2010 года. И
больше десяти лет администрация ГМЗ пытается решить задачу обеспечения транзита
местных жителей.
- Несмотря на то,
что популярность парка растет, половина посетителей – гатчинцы. Какое бы ни
было решение, а мы планируем на следующий год ввести входную плату, для жителей
Гатчины вход в парк останется бесплатным. Для туристов мы можем поставить цену,
для гатчинцев – нет.