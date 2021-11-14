Гатчинский школьник Артем Сергеев победил в «Большой перемене»

В финале всероссийского
конкурса «Большая перемена» Ленинградскую область представляли шесть школьников,
и четверо из них были признаны победителями. Это одиннадцатиклассники Олег
Муратов из Выборгской школы №14, Диана Ушакова из Кудровского центра
образования №1 и Данил Петров из школы №4 Тихвинского района, а также
девятиклассник Артем Сергеев из Гатчинского лицея №3 им. Героя Советского Союза
А.И. Перегудова.
Финалистов и
победителей поздравил президент России Владимир Путин. «Вы ярко проявили себя,
свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми
заданиями. Молодцы! Конечно, поздравляю всех финалистов: вы также добились
отличных результатов. Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы, но
тем интереснее будет бороться за неё в следующем году», — поддержал ребята
глава государства.
По словам
Владимира Путина, «Большая перемена» развивается, в том числе, благодаря идеям
и предложениям ее участников, благодаря чему в конкурсе появляются новые
направления, создаются региональные команды. В качестве примера он привел
запуск волонтёрской акции «Добрая суббота» в начале этого года, инициатива
проведения которой исходила от участников «Большой перемены».
«Вы достойно
прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться:
«Большая перемена» – гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда,
которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее
сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои
силы, найти собственный путь в жизни, — добавил президент. — Своих побед,
безусловно, вы добиваетесь сами, но, думаю, всегда чувствуете поддержку
родителей, педагогов, наставников, друзей по учёбе. Вместе с вами они тоже в
сообществе «Большой перемены». Хочу поблагодарить их за такое заинтересованное,
неравнодушное участие».
Победителями
«Большой перемены» стали 300 одиннадцатиклассников – они получат по 1 миллиону
рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при
поступлении в вузы. 300 учеников 9-10 классов – по 200 тысяч рублей, которые
они смогут направить на образование и саморазвитие. Также на финале конкурса в
«Артеке» по итогам рейтинговой оценки были объявлены 30 лучших школ «Большой
перемены», которые получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательной
среды. Решение, на что потратить полученные средства, администрации школ будут
принимать вместе с учащимися.
В 2021 году конкурс «Большая перемена»
проходил по 12 направлениям: наука и технологии («Создавай будущее!»),
искусство и творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о
главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая память («Помни!»),
здоровый образ жизни («Будь здоров!»), экология («Сохраняй природу!»),
урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»),
развитие образовательных технологий («Открывай новое!»), молодежное
предпринимательство («Предпринимай!»), государственная оборона и безопасность
(«Служи Отечеству!»).