Гатчинский школьник Артем Сергеев победил в «Большой перемене»

В финале всероссийского конкурса «Большая перемена» Ленинградскую область представляли шесть школьников, и четверо из них были признаны победителями. Это одиннадцатиклассники Олег Муратов из Выборгской школы №14, Диана Ушакова из Кудровского центра образования №1 и Данил Петров из школы №4 Тихвинского района, а также девятиклассник Артем Сергеев из Гатчинского лицея №3 им. Героя Советского Союза А.И. Перегудова.

Финалистов и победителей поздравил президент России Владимир Путин. «Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы! Конечно, поздравляю всех финалистов: вы также добились отличных результатов. Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться за неё в следующем году», — поддержал ребята глава государства.

По словам Владимира Путина, «Большая перемена» развивается, в том числе, благодаря идеям и предложениям ее участников, благодаря чему в конкурсе появляются новые направления, создаются региональные команды. В качестве примера он привел запуск волонтёрской акции «Добрая суббота» в начале этого года, инициатива проведения которой исходила от участников «Большой перемены».

«Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: «Большая перемена» – гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни, — добавил президент. — Своих побед, безусловно, вы добиваетесь сами, но, думаю, всегда чувствуете поддержку родителей, педагогов, наставников, друзей по учёбе. Вместе с вами они тоже в сообществе «Большой перемены». Хочу поблагодарить их за такое заинтересованное, неравнодушное участие».

Победителями «Большой перемены» стали 300 одиннадцатиклассников – они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9-10 классов – по 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Также на финале конкурса в «Артеке» по итогам рейтинговой оценки были объявлены 30 лучших школ «Большой перемены», которые получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды. Решение, на что потратить полученные средства, администрации школ будут принимать вместе с учащимися.

В 2021 году конкурс «Большая перемена» проходил по 12 направлениям: наука и технологии («Создавай будущее!»), искусство и творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая память («Помни!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), экология («Сохраняй природу!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), развитие образовательных технологий («Открывай новое!»), молодежное предпринимательство («Предпринимай!»), государственная оборона и безопасность («Служи Отечеству!»).