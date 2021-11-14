Понедельник начнется с отключений света

15.11.21 с 13:00 до 16:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: пр.
Ленинградский д. 5-22; пр. Суворовский д. 33-53; ул. Крупская д. 2-6; пр.
Урицкого д. 94-139; ул. Огородникова д. 10-24; ул. Мичурина д. 52А-56.
15.11.21
с 08:00 до 17:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул. Средняя
д. 50-68; ул. Тосненская д. 1-18; ул. Никольская д. 30-43; ул. Максимова д.
1-10; ул. Гатчинская д. 1-19А; пер. Гатчинский д. 1-8; ул. Никольская д. 39-68;
ул. Баркановская д. 65-92; ул. Вокзальная д. 45-84; ул. Алексеевская д. 1-21;
ш. Сиверское д. 42-58, 29А; ул. Никольская д. 22-33; ул. Никольская д. 70-76,
42А, 42; ул. Радищева д. 1-10; ш. Сиверское д. 6-16; ул. Максимова д. 5-21; ул.
Средняя д. 28-39; ул. Софийская д. 1-12; ул. Средняя д. 1-35; ул. Шифлеровская
д. 11-21; ул. Никольская д. 3-33; ул. Шифлеровская д. 1-10; ул. Средняя д.
22-26; ул. Лужская д. 8-14; ул. Лужская д. 17-28; ул. Пограничная д. 2-34; ул.
Софийская д. 21-27; ул. Лесная д. 1-18; ул. Румянцева д. 1-15; ш. Сиверское д.
2-43А; ул. Береговая д. 1-9; ул. Лесная д. 14-29.
16.11.21
с 08:00 с 17:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул.
Железнодорожная д. 29-39; ул. Марата д. 19-46; ул. Гастелло д. 1-9; ул. Фрунзе
д. 1-29; ул. Белинского д. 13-25; ул. Елизаветинская д. 1-8; ул. Менделеева д.
1-38; ул. Белинского д. 1-14; ул. Марата д. 7-14; ул. Бакунина д. 12-27; ул.
Надеждинская д. 8-12; ул. Карла Маркса д. 4-9; ул. Бакунина д. 24-30; ул.
Набережная д. 20; ул. Бакунина д. 1-10; ул. Карла Маркса д. 26-47; ул. Сосновая
д. 1-5; ул. Владимирская д. 1-34; пр. Энгельса д. 13-50; ул. Белинского д.
46-61; ул. Елизаветинская д. 11-40; ул. Матвеевская д. 1-4; пр. Павловский д.
29Б, 50; ул. Партизанская д. 1-10; ул. Владимирская д. 5-9, 24-26; ул. Рошаля
д. 1-15; пр. Энгельса д. 45-64; ул. Правды д. 1-10; ул. Матвеевская д. 4А-9А;
пер. Дорожный д. 1-15; ул. Советская д. 27-72; ул. Зональная д. 2-59; ул.
Советская д. 36-40; ул. Елизаветинская д. 27-50; ул. Советская д. 3-32; ул.
Белинского д. 64-69; ул. Железнодорожная д. 67-71; ул. Сосновая д. 5-25; ул.
Матвеевская д. 8А-17А; ул. Смолевская д. 2-6; ул. Рошаля д. 6, 19-29; детский
дом; КНС, ул. Румянцева д. 1-37; ул. Бакунина д. 21-74; пер. Центральный д.
1-6; пер. Майский д. 1-8; пер. Ивановский д. 1-7; ул. Менделеева д. 29-106; ул.
Лазо д. 1-20; пр. Павловский д. 3, 10-11, 16-36Б, 6/50; ул. Карла Маркса д.
3-9; ул. Фрунзе д. 33-93; ул. Менделеева д. 87-104; ул. Труда д. 1-10; ул.
Бакунина д. 39-98; ул. Лазо д. 22-28; ул. Труда д. 9-22; ул. Менделеева д.
120-129; пер. Еленинский д. 13-17; ул. Фрунзе д. 58Б.
16.11.21
с 09:00 с 17:00
г.
Гатчина:
ул. Грунтовая д. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 12; ул. Матвеева д. 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 27А, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
53А, 53Б, 55А, 59, 63, 69, 69А, 71; ул. Ополченцев д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19; ул. Новая д. 2, 6, 8, 10, 12; ул. Рубежная д. 1/3, 9; пер. Светлый
д. 2, 3, 5, 9, 11.
16.11.21
с 09:00 с 10:30
г.
Гатчина:
ш. Киевское (АЗС
"Газпромнефть").
16.11.21
с 09:00 до 12:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул. Осипенко
д. 23-43; пр. Народный д. 2Б-25; ул. Максима Горького д. 9А-14.
16.11.21
с 13:00 до 16:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул. Мичурина
д. 38-67; ул. Огородникова д. 3-9; ул.
Зеленая д. 19А; пр.
Ленинградский д. 2-10; наб. Космонавтов д. 1-22.
17.11.21
с 13:00 до 16:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: пер.
Круговой д. 1-7; ул. Островского д. 1-9А; ул. Бородинская д. 1-9; ул.
Воскресенская д. 51.
17.11.21
с 09:00 до 12:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул. Осипенко
д. 1-22; ул. Зеленая д. 1-22; пер. Косой д. 1-21; ул. Мичурина д. 16-47.
17.11.21
с 08:00 до 17:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: пер.
Ольгопольский д. 1-28; пер. Проскуровский д. 1-9; ул. Литинская д. 1-12; пер.
Виницкий д. 1-26.
18.11.21
с 08:00 до 17:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул.
Саратовская д. 1-29; ул. Сызранская д. 32-49; ул. Костромская д. 1-20; ул.
Московская д. 4-49; ул. Блохина д. 1-28; ул. Ефимова д. 53, 56; ул.
Соболевского д. 1-30А; ул. 1-го Мая д. 38-48; ул. Лесная д. 1-12; ул. Моховая
д. 5-22.
18.11.21
с 13:00 до 16:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул. Песочная
д. 2-14; ул. Воинова д. 1А, 4, 4А; пер. Флотский д. 2-8,15А.
18.11.21
с 09:00 до 12:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул. Щедрина
д. 43-49.
18.11.21
с 09:00 до 10:00
г.
Гатчина:
п. Торфяное д. 24, 40А,
43, 44, 44А; КНС.
19.11.21
с 08:00 до 17:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул.
Ульяновская д. 13-34; ул. Достоевского д. 1-4; пр-кт. Народный д. 1-5; пр-кт.
Ленина д. 25-41; ул. Рыбинская д. 34; ул. Нахимсона д. 18-24; ул. Достоевского
д. 3А-11; ул. Новгородская д. 1-24; ул. Пороховская д. 2-4; ул. Достоевского д.
10-21; ул. Рыбинская д. 9-32; пр-кт. Огородникова д. 25-42; ул. Крупская д.
8-10; ул. Щедрина д. 7-32; пр-кт. Ленинградский д. 11-46; ул. Осипенко д.
23-43; пр-кт. Народный д. 2Б-25; ул. Максима Горького д. 9А-14.
19.11.21
с 09:00 до 12:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: пр-кт.
Ленина д. 25-41; ул. Нахимсона д. 18-24; ул. Достоевского д. 3А-21; ул.
Новгородская д. 1-24; ул. Пороховская д. 2-4; ул. Рыбинская д. 9-34.
19.11.21
с 13:00 до 16:00
Вырицкое
ГП:
пгт. Вырица: ул.
Ворошилова д. 1-18; ул. Щедрина д. 50-56А.
19.11.21
с 09:00 до 12:00
Таицкое
ГП:
пгт. Тайцы: массив
Западный уч. 36, 95, 75, 2, 136, 144, 117, 143, 107, 94, 85, 91.