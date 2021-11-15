Регион открыл отделение для беременных с COVID-19

Потоки рожениц полностью разделены: для
женщин с короновирусной инфекцией, нуждающихся в акушерско-гинекологической
помощи, выделен второй этаж акушерского корпуса больницы. Все палаты отделения
оборудованы современными функциональными кроватями, системой кислородной
поддержки и мониторами. Также в реанимационном отделении роддома выделена
одноместная палата для пациенток с коронавирусом.
Кроме того, на втором этаже расположены
родильный зал и операционная для возможности проведения родов и операций гинекологического
профиля. На третьем этаже организована работа отдельного блока –
неонатологического отделения для новорожденных с палатой интенсивной терапии.
«В тосненское отделение маршрутизируются
роженицы с коронавирусом из всех районов области. Специалисты роддома прошли
обучение, организованное ведущими врачами Перинатального центра в Гатчине. При
необходимости женщины из Тосно переводятся в ковидный госпиталь в ЛОКБ», –
рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей
Вылегжанин.
Отделение начало работу в октябре 2021
года и с начала работы в нем было успешно принято 17 родов, в том числе три
двойни.
Сотрудники родильного отделения отмечают,
что у беременных, болеющих коронавирусом, высок риск преждевременных родов.
Профилактировать и снизить риск преждевременных родов поможет вакцинация от
COVID-19 – прививку можно сделать, начиная с 22 недели беременности.
Решение об открытии данного отделения было
принято комитетом по здравоохранению с целью предупреждения материнской,
перинатальной, младенческой смертности, что также является одной из задач
нацпроекта «Здравоохранение».