Регион открыл отделение для беременных с COVID-19

Потоки рожениц полностью разделены: для женщин с короновирусной инфекцией, нуждающихся в акушерско-гинекологической помощи, выделен второй этаж акушерского корпуса больницы. Все палаты отделения оборудованы современными функциональными кроватями, системой кислородной поддержки и мониторами. Также в реанимационном отделении роддома выделена одноместная палата для пациенток с коронавирусом.

Кроме того, на втором этаже расположены родильный зал и операционная для возможности проведения родов и операций гинекологического профиля. На третьем этаже организована работа отдельного блока – неонатологического отделения для новорожденных с палатой интенсивной терапии.

«В тосненское отделение маршрутизируются роженицы с коронавирусом из всех районов области. Специалисты роддома прошли обучение, организованное ведущими врачами Перинатального центра в Гатчине. При необходимости женщины из Тосно переводятся в ковидный госпиталь в ЛОКБ», – рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Отделение начало работу в октябре 2021 года и с начала работы в нем было успешно принято 17 родов, в том числе три двойни.

Сотрудники родильного отделения отмечают, что у беременных, болеющих коронавирусом, высок риск преждевременных родов. Профилактировать и снизить риск преждевременных родов поможет вакцинация от COVID-19 – прививку можно сделать, начиная с 22 недели беременности.

Решение об открытии данного отделения было принято комитетом по здравоохранению с целью предупреждения материнской, перинатальной, младенческой смертности, что также является одной из задач нацпроекта «Здравоохранение».