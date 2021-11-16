В добрый путь – в свой новый дом!

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государство обязано обеспечить собственным жильем по достижению совершеннолетнего возраста. В Гатчинском районе квартиры для таких жителей приобретаются за счет субвенций из областного и федерального бюджетов.

Очередные жилые помещения были куплены в новом доме № 107 по улице Калинина в поселке Тайцы. В квартирах установлены стеклопакеты, газовое оборудование (плита, газовый котел), вся необходимая сантехника, сделан косметический ремонт.

В торжественной обстановке с цветами и подарками для новой жизни Людмила Нещадим передала ключи от новых квартир Екатерине Богдановой, Екатерине Кляпко и Анастасии Ивановой.

- У каждой из вас – своя жизненная история, но государство стоит на защите ваших интересов. Уверена, что после получения своего жилья в вашей жизни начнут происходить и другие замечательные события. Ставьте перед собой цели и идите к ним, - сказала Людмила Нещадим и пожелала девушкам здоровья и счастья в новом доме.

Екатерина Кляпко, в свою очередь, поблагодарила всех, кто помогал им получить долгожданное жилье. После совместной фотографии на память новые жительницы Таицкого поселения пригласили к себе в гости.

В ходе осмотра Екатерина рассказала, что выросла в деревне Малое Верево вместе с бабушкой и дедушкой, а квартира, в которой она была зарегистрирована, была признана непригодной для проживания. В июне текущего года она окончила колледж туризма и гостиничного сервиса, сегодня работает продавцом.

- Первый раз, когда увидела свою будущую квартиру, очень обрадовалась. Она на втором этаже, здесь хорошая планировка, уже сделан ремонт, но планирую перемены на свой вкус. Рада, что наконец начну взрослую самостоятельную жизнь, - рассказала Катя.

Для справки: в 2019 году было приобретено жилье для 27 нуждающихся сирот, в 2020 году в новые квартиры заехали 32 человека, в 2021 году уже обеспечены жилыми помещениями 27 человек, еще четверо получат ключи от квартир до конца года.





Ирина Хрусталёва

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