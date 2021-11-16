В Гатчине определили сильнейших гиревиков

В соревнованиях, которые состоялись в ФОК
«Арена», приняли участие представители Главных управлений МЧС России из десяти
регионов. Их приветствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Александр Русских и заместитель начальника регионального МЧС Александр
Попугаев.
Целью любого спортивного мероприятия
является пропаганда здорового образа жизни, повышение физической готовности и
спортивного мастерства. Любому пожарному по долгу службы необходимо быть
сильным и выносливым, поскольку только вес его полного снаряжения и того
оборудования, с которым он идет в огонь, составляет более 50 кг. В таких
условиях сотрудники просто обязаны держать себя в форме.
Состязания проводились в соответствии с
всероссийскими правилами и положениями по гиревому спорту, в которых
предусмотрены две дисциплины: толчок гири 24 кг двумя руками одновременно и
рывок гири 24 кг двумя руками поочередно. Каждый регион представил по пять атлетов,
выступающих в весовых категориях до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 85 кг и свыше
85 кг. От Главного управления МЧС России по Ленинградской области выступила
сборная команда, состоящая из представителей районных подразделений.
По итогам соревнований в командном зачете лучшим
были признаны представители Главного управления МЧС России по Вологодской
области. Второе место заняла команда из Архангельской области. Третье место
присудили команде из Мурманской области.
В личном первенстве победителем в весовой
категории до 63 кг стал Геннадий Дорошенко (Республика Коми), до 68 кг –
Николай Тиманцев (Вологодская область); до 73 кг – Дмитрий Малетин (Вологодская
область); до 85 кг - Евгений Нифанин (Архангельская область) и свыше 85 кг -
Андрей Поздеев (Архангельская область).
Фото Виталия
Логинова