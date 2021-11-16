В Гатчине определили сильнейших гиревиков

В соревнованиях, которые состоялись в ФОК «Арена», приняли участие представители Главных управлений МЧС России из десяти регионов. Их приветствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и заместитель начальника регионального МЧС Александр Попугаев.

Целью любого спортивного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, повышение физической готовности и спортивного мастерства. Любому пожарному по долгу службы необходимо быть сильным и выносливым, поскольку только вес его полного снаряжения и того оборудования, с которым он идет в огонь, составляет более 50 кг. В таких условиях сотрудники просто обязаны держать себя в форме.

Состязания проводились в соответствии с всероссийскими правилами и положениями по гиревому спорту, в которых предусмотрены две дисциплины: толчок гири 24 кг двумя руками одновременно и рывок гири 24 кг двумя руками поочередно. Каждый регион представил по пять атлетов, выступающих в весовых категориях до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 85 кг и свыше 85 кг. От Главного управления МЧС России по Ленинградской области выступила сборная команда, состоящая из представителей районных подразделений.

По итогам соревнований в командном зачете лучшим были признаны представители Главного управления МЧС России по Вологодской области. Второе место заняла команда из Архангельской области. Третье место присудили команде из Мурманской области.

В личном первенстве победителем в весовой категории до 63 кг стал Геннадий Дорошенко (Республика Коми), до 68 кг – Николай Тиманцев (Вологодская область); до 73 кг – Дмитрий Малетин (Вологодская область); до 85 кг - Евгений Нифанин (Архангельская область) и свыше 85 кг - Андрей Поздеев (Архангельская область).

Фото Виталия Логинова