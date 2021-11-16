Жительница Коммунара отпраздновала вековой юбилей

Жительница Коммунара отпраздновала вековой юбилей

В понедельник, 15 ноября, Екатерина Павловна Бараблина из города Коммунара отпраздновала свой 100-ый день рождения. С этим замечательным событием ее поздравили представители администрации Гатчинского района.

Рубрики : Общество     16 Nov 2021

Заместитель главы администрации по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова вручила Екатерине Павловне поздравительный адрес от руководителей Гатчинского района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим и передала пожелания здоровья и семейного благополучия.

Екатерина Павловна Бараблина родилась в 1921 году в Заволжском районе Новгородской области в многодетной семье. Она была самой младшей из четырех дочерей. Родители занимались сельским хозяйством. 

После окончания седьмого класса Екатерина поступила в техникум, который окончила летом 1941 года. В годы Великой Отечественной войны работала агрономом в колхозе Дрегельского района Новгородской области.

После войны, в августе 1945 года, устроилась в подсобное хозяйство Райпищеторга в Антропшино, затем работала в подсобном хозяйстве в деревне Сергелево. В 1949 году Екатерина Павловна вышла замуж, родила дочку. С 1955 года работала в Профкоме на фабрике БКФ «Коммунар», занимала должности секретаря и казначея, заслужила доверие и уважение коллектива. После 30 лет добросовестной работы ушла на заслуженный отдых в 1985 году.

Сегодня Екатерина Павловна проживает вместе с дочерью, ее постоянно навещают внучка и правнучка. Несмотря на преклонный возраст Екатерина Павловна ежедневно сама спускается с четвертого этажа, чтобы провести время на свежем воздухе.


Ирина Хрусталёва

Фото: пресс-служба администрации Гатчинского района


Самые оперативные новости - в нашем Telegram-канале: https://t.me/gtnpravda  

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+