«Авторский стиль» начинающих художников

«Авторский стиль» начинающих художников

Юные художники Гатчины – в числе победителей областного конкурса по декоративно-прикладной композиции «Авторский стиль».

Рубрики : Культура     17 Nov 2021

Конкурс проводился в дистанционном формате с целью выявления и поддержки одарённых ребят из детских школ искусств Ленинградской области, для раскрытия творческих способностей детей в работе с декоративно-прикладной композицией.

Общая тема конкурса – «Красота земли Ленинградской».

Участвовали представители 20 художественных школ и школ искусств из Бокситогорского, Волховского, Выборгского Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Кировского, Кингисеппского, Приозерского, Подпорожского Тихвинского, Тосненского, Сланцевского районов и Сосновоборского городского округа, а также из Санкт-Петербурга. Всего было 94 участника.

Среди лауреатов I степени – воспитанницы гатчинской «художки: ученица М.А. Фазановой Надежда Краплина и ученица А.Ф. Засидкевича Екатерина Локтева, а также воспитанница Гатчинской ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова Дарья Царева, преподаватель – А.Ю. Корешкова.

Гран-при завоевала Ярослава Васьковская из Всеволожской школы искусств им. М.И. Глинки.

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