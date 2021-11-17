«Авторский стиль» начинающих художников

Конкурс проводился в дистанционном формате с целью выявления и поддержки одарённых ребят из детских школ искусств Ленинградской области, для раскрытия творческих способностей детей в работе с декоративно-прикладной композицией.

Общая тема конкурса – «Красота земли Ленинградской».

Участвовали представители 20 художественных школ и школ искусств из Бокситогорского, Волховского, Выборгского Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Кировского, Кингисеппского, Приозерского, Подпорожского Тихвинского, Тосненского, Сланцевского районов и Сосновоборского городского округа, а также из Санкт-Петербурга. Всего было 94 участника.

Среди лауреатов I степени – воспитанницы гатчинской «художки: ученица М.А. Фазановой Надежда Краплина и ученица А.Ф. Засидкевича Екатерина Локтева, а также воспитанница Гатчинской ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова Дарья Царева, преподаватель – А.Ю. Корешкова.

Гран-при завоевала Ярослава Васьковская из Всеволожской школы искусств им. М.И. Глинки.

https://vk.com/dntlenobl