«Авторский стиль» начинающих художников

Конкурс проводился в
дистанционном формате с целью выявления и поддержки одарённых ребят из детских
школ искусств Ленинградской области, для раскрытия творческих способностей
детей в работе с декоративно-прикладной композицией.
Общая тема конкурса –
«Красота земли Ленинградской».
Участвовали представители
20 художественных школ и школ искусств из Бокситогорского, Волховского,
Выборгского Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Кировского,
Кингисеппского, Приозерского, Подпорожского Тихвинского, Тосненского,
Сланцевского районов и Сосновоборского городского округа, а также из
Санкт-Петербурга. Всего было 94 участника.
Среди лауреатов I степени
– воспитанницы гатчинской «художки: ученица М.А. Фазановой
Надежда Краплина и ученица А.Ф. Засидкевича Екатерина Локтева, а также
воспитанница Гатчинской ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова Дарья Царева,
преподаватель – А.Ю. Корешкова.
Гран-при завоевала
Ярослава Васьковская из Всеволожской школы искусств им. М.И. Глинки.