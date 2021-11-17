Cтудентка из Гатчины вышла в финал конкурса «Твой ход»

В полуфинале Всероссийского конкурса «Твой Ход» студенты участвовали в деловых играх. Сначала с помощью специалистов ребята определяли роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах, затем решали в группах поставленные задачи.

За их работой наблюдали психологи, инструкторы, тренеры по обучению. Они оценивали то, как студенты проявили себя в групповых ролях, а также их поведенческую гибкость и открытость к новой информации. По итогам всех полуфиналов составлен общий рейтинг участников. Первая 1 000 ребят, набравшая наибольшее количество баллов, получила путевки в финал.

«Твой Ход» – это не предметная олимпиада, как мы привыкли, а конкурс по развитию навыков, которые пригодятся молодым ребятам в их взрослой жизни. Это не система тестирования или определение лучшего по профессии, а оценка жизненной позиции, интересов студентов, их социальной активности в своих университетах. В финале встретятся участники, которым предстоит показать, насколько они готовы менять среду вокруг себя, развивать свои сообщества и университеты», – сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

После победы в региональном полуфинале Марине Изотовой предстоит отстоять честь Ленинградской области в финале конкурса в Сочи. По его итогам будут выбраны 200 победителей – они получат премии в размере 1 млн рублей. Средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Также активные участники конкурса «Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.