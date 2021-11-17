Cтудентка из Гатчины вышла в финал конкурса «Твой ход»

В полуфинале
Всероссийского конкурса «Твой Ход» студенты участвовали в деловых играх.
Сначала с помощью специалистов ребята определяли роли, которые им
предпочтительнее выполнять в коллективах, затем решали в группах поставленные задачи.
За их работой
наблюдали психологи, инструкторы, тренеры по обучению. Они оценивали то, как
студенты проявили себя в групповых ролях, а также их поведенческую гибкость и
открытость к новой информации. По итогам всех полуфиналов составлен общий рейтинг
участников. Первая 1 000 ребят, набравшая наибольшее количество баллов,
получила путевки в финал.
«Твой Ход» – это
не предметная олимпиада, как мы привыкли, а конкурс по развитию навыков,
которые пригодятся молодым ребятам в их взрослой жизни. Это не система
тестирования или определение лучшего по профессии, а оценка жизненной позиции,
интересов студентов, их социальной активности в своих университетах. В финале
встретятся участники, которым предстоит показать, насколько они готовы менять
среду вокруг себя, развивать свои сообщества и университеты», – сообщил
заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон
Сериков.
После победы в
региональном полуфинале Марине Изотовой предстоит отстоять честь Ленинградской
области в финале конкурса в Сочи. По его итогам будут выбраны 200 победителей –
они получат премии в размере 1 млн рублей. Средства можно будет направить на
обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Также активные
участники конкурса «Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие
компании России.
Всего заявки на
участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций
высшего образования со всей страны.