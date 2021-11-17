Гатчинский полумарафон: нет ничего невозможного!

Перед стартовым городком участники самых разных возрастов (от юных бегунов до ветеранов спорта) разогревают мышцы и обмениваются напутственными словами; волонтёры и работники Гатчинского дворца молодёжи приветливо общаются со спортсменами и готовят для них всё необходимое; зрители, пришедшие поболеть за своих близких, охотно фотографируются на память. Удивительно, но среди участников забега была замечена даже курица – правда, «бешеная курица», как было написано на футболке одного молодого человека, надевшего шапку в виде куриных окорочков.

Студентки Гатчинского педагогического колледжа из команды по черлидингу задорно приветствуют участников, ведущий объявляет старт, из пушек вылетает конфетти – и первая дистанция в 2 км открывает масштабное спортивное мероприятие.

По словам организаторов полумарафона, в этом году главной сложностью стало проведение раздельных стартов. Двенадцатый по счету Гатчинский полумарафон проходил в режиме «Зона, свободная от COVID-19» - участие в полумарафоне для бегунов группы 18+ было возможно только при условии наличия QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

Пока участники забега на 10 км выстраиваются на старте, я направляюсь к финишу, чтобы встретить первого победителя сегодняшнего праздника в дистанции на 2 км – Павла Жукова; на шею ему тут же вешают медаль. Сегодня Павел «совместил приятное с полезным» - приехал в Гатчину погостить у друга, а заодно и принять участие в забеге.

И он далеко не единственный, кто приехал в столицу Ленинградской области из другого города.

В числе победителей в дистанции на 10 км оказались спортсмены из Санкт-Петербурга, Московской области, Симферополя и Чувашии. А вот в дистанции на 2 км бронзу как в мужской, так и в женской категориях забрали гатчинцы: Артур Андреев и Маша Андреева. Машу я знаю ещё с художественной школы: теперь она студентка ГАСУ, однако совмещает и спорт, и художественное обучение, показывая и там, и там блестящие результаты.

«Я принимала участие в Гатчинском полумарафоне в 4-й раз. Обычно бегала 10 км, сегодня бежала 2 км, так как у меня проблема с коленом. Очень тяжело бежалось, но пробежать с моим коленом – это уже победа, поэтому я осталась довольна», - говорит Маша о своём результате.

Гатчинский полумарафон – это не только про победу над другими, но и о победе над самим собой: так, участником забега стал житель Пскова Дмитрий Ющенко. Вместо левой ноги у Дмитрия – протез, однако это не помешало ему летом начать тренировки по бегу.

- Я скажу одно: «Нет ничего невозможного», - уверенно заявляет Дмитрий, находясь на сцене.

Потихоньку цветочная церемония награждения победителей в дистанциях на 2 км и 10 км подходит к концу, красивые и счастливые спортсмены забирают свои многочисленные подарки, и справа от себя я слышу голос женщины, которая говорит сыну: «Смотри, какие молодцы. Вот будешь заниматься – будешь тоже стоять на пьедестале». В этот момент я улыбнулась – приятно услышать и узнать, что взрослые стараются равнять молодое поколение на таких сильных людей и прививать любовь к спорту.

Неподалёку от сцены стоит так называемая «полевая кухня»: место, где любой желающий может бесплатно взять себе стаканчик горячего чая. Немного согревшись чаем, я вновь отправляюсь в эпицентр событий - заняла место рядом с финишем, где совсем скоро должен появиться победитель.

Уже прошло больше часа со старта дистанции в 21 км, и всех интересует вопрос: сможет ли Станислав Агельяров, вышедший на первую позицию уже после первого круга, победить старый рекорд – 1 час 6 минут и 22 секунды? Зрители вновь достают свои смартфоны и фотоаппараты, организаторы и волонтёры, девушки в исторических костюмах из театра «Катюша» натягивают финишную ленту, пушки готовы к выстрелу конфетти – все находятся в предвкушении того момента, как Станислав пересечёт финишную черту. Наконец, студентки-черлидерши с овациями встречают абсолютного победителя – и ведущий фиксирует новый рекорд трассы: в этот раз Станислав пробежал полумарафон быстрее почти на полторы минуты (1 час 4 минуты 58 секунд).

Победитель садится на землю возле забора прямо возле меня и приходит в себя, в то время как вокруг него уже собирается толпа журналистов. Зрители, которым повезло оказаться рядом, тоже фотографируют спортсмена, снимают на видео его разговор с ведущим, в конце которого Агельяров искренне благодарит организаторов полумарафона за его отличное проведение даже в условиях сложившейся ситуации с коронавирусом.

Свою признательность организаторам и зрителям выразила и Татьяна Курамшина, пересёкшая финишную черту спустя около 10 минут после Станислава и одержавшая уверенную победу среди женщин-бегунов XII Гатчинского полумарафона.

«Так классно, когда люди уже подбегают к финишу, мы им кричим, а они радуются. Очень много положительных эмоций. Суперский забег!» - такие впечатления остались у студентки Гатчинского педколледжа, которая впервые попробовала себя в роли черлидерши. Простые, но такие искренние слова, которые ещё раз показывают, как спорт объединяет всех нас.

Мария Ибадова

Фото Виктора Чумакова