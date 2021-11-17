Гатчинский полумарафон: нет ничего невозможного!

Перед стартовым городком
участники самых разных возрастов (от юных бегунов до ветеранов спорта)
разогревают мышцы и обмениваются напутственными словами; волонтёры и работники
Гатчинского дворца молодёжи приветливо общаются со спортсменами и готовят для
них всё необходимое; зрители, пришедшие поболеть за своих близких, охотно
фотографируются на память. Удивительно, но среди участников забега была
замечена даже курица – правда, «бешеная курица», как было написано на футболке
одного молодого человека, надевшего шапку в виде куриных окорочков.
Студентки Гатчинского
педагогического колледжа из команды по черлидингу задорно приветствуют
участников, ведущий объявляет старт, из пушек вылетает конфетти – и первая
дистанция в 2 км открывает масштабное спортивное мероприятие.
По словам организаторов
полумарафона, в этом году главной сложностью стало проведение раздельных
стартов. Двенадцатый по счету Гатчинский полумарафон проходил в режиме «Зона,
свободная от COVID-19» - участие в полумарафоне для бегунов группы 18+ было
возможно только при условии наличия QR-кода о вакцинации или перенесенном
заболевании.
Пока участники забега на 10
км выстраиваются на старте, я направляюсь к финишу, чтобы встретить первого
победителя сегодняшнего праздника в дистанции на 2 км – Павла Жукова; на шею
ему тут же вешают медаль. Сегодня Павел «совместил приятное с полезным» -
приехал в Гатчину погостить у друга, а заодно и принять участие в забеге.
И он далеко не
единственный, кто приехал в столицу Ленинградской области из другого города.
В числе победителей в
дистанции на 10 км оказались спортсмены из Санкт-Петербурга, Московской
области, Симферополя и Чувашии. А вот в дистанции на 2 км бронзу как в мужской,
так и в женской категориях забрали гатчинцы: Артур Андреев и Маша Андреева.
Машу я знаю ещё с художественной школы: теперь она студентка ГАСУ, однако
совмещает и спорт, и художественное обучение, показывая и там, и там блестящие
результаты.
«Я принимала участие в
Гатчинском полумарафоне в 4-й раз. Обычно бегала 10 км, сегодня бежала 2 км,
так как у меня проблема с коленом. Очень тяжело бежалось, но пробежать с моим
коленом – это уже победа, поэтому я осталась довольна», - говорит Маша о своём
результате.
Гатчинский полумарафон –
это не только про победу над другими, но и о победе над самим собой: так,
участником забега стал житель Пскова Дмитрий Ющенко. Вместо левой ноги у
Дмитрия – протез, однако это не помешало ему летом начать тренировки по бегу.
- Я скажу одно: «Нет
ничего невозможного», - уверенно заявляет Дмитрий, находясь на сцене.
Потихоньку цветочная
церемония награждения победителей в дистанциях на 2 км и 10 км подходит к
концу, красивые и счастливые спортсмены забирают свои многочисленные подарки, и
справа от себя я слышу голос женщины, которая говорит сыну: «Смотри, какие
молодцы. Вот будешь заниматься – будешь тоже стоять на пьедестале». В этот
момент я улыбнулась – приятно услышать и узнать, что взрослые стараются равнять
молодое поколение на таких сильных людей и прививать любовь к спорту.
Неподалёку от сцены стоит
так называемая «полевая кухня»: место, где любой желающий может бесплатно взять
себе стаканчик горячего чая. Немного согревшись чаем, я вновь отправляюсь в
эпицентр событий - заняла место рядом с финишем, где совсем скоро должен
появиться победитель.
Уже прошло больше часа со
старта дистанции в 21 км, и всех интересует вопрос: сможет ли Станислав
Агельяров, вышедший на первую позицию уже после первого круга, победить старый
рекорд – 1 час 6 минут и 22 секунды? Зрители вновь достают свои смартфоны и
фотоаппараты, организаторы и волонтёры, девушки в исторических костюмах из
театра «Катюша» натягивают финишную ленту, пушки готовы к выстрелу конфетти –
все находятся в предвкушении того момента, как Станислав пересечёт финишную
черту. Наконец, студентки-черлидерши с овациями встречают абсолютного
победителя – и ведущий фиксирует новый рекорд трассы: в этот раз Станислав
пробежал полумарафон быстрее почти на полторы минуты (1 час 4 минуты 58 секунд).
Победитель садится на
землю возле забора прямо возле меня и приходит в себя, в то время как вокруг
него уже собирается толпа журналистов. Зрители, которым повезло оказаться
рядом, тоже фотографируют спортсмена, снимают на видео его разговор с ведущим,
в конце которого Агельяров искренне благодарит организаторов полумарафона за
его отличное проведение даже в условиях сложившейся ситуации с коронавирусом.
Свою признательность
организаторам и зрителям выразила и Татьяна Курамшина, пересёкшая финишную
черту спустя около 10 минут после Станислава и одержавшая уверенную победу
среди женщин-бегунов XII Гатчинского полумарафона.
«Так классно, когда люди
уже подбегают к финишу, мы им кричим, а они радуются. Очень много положительных
эмоций. Суперский забег!» - такие впечатления остались у студентки Гатчинского
педколледжа, которая впервые попробовала себя в роли черлидерши. Простые, но
такие искренние слова, которые ещё раз показывают, как спорт объединяет всех
нас.
Мария Ибадова
Фото Виктора Чумакова