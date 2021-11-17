Очередное «поле чудес»

Сообщения о мошенничествах публикуются постоянно. В средствах массовой
информации рассказывается, как не надо делать – с точным описанием
мошеннической схемы. Которая, надо заметить, не отличается разнообразием. Людей
потчуют одной и той же басней: «злоумышленники пытаются оформить на вас кредит,
поэтому вы сами его возьмите и деньги переведите «на деревню дедушке». Люди у
нас послушные: что в телефонной трубке скажут, то они и делают. Преступникам не
надо изощряться и напрягать фантазию – зачем, если избитая схема прекрасно
работает?
Не далее, как в субботу, 13-го ноября в гатчинскую полицию обратился
очередной потерпевший. Не ветеран войны 1812 года, а вполне дееспособный
мужчина 60 лет, работающий водителем. Ему позвонил какой-то человек,
представился сотрудником Центробанка и сообщил, естественно, что на его имя
пытаются взять кредит. Чтобы предотвратить эти действия, нужно с кредитной
карты (!) перевести имеющиеся средства на некий номер счета. Что водитель и
сделал, отослав не пойми куда 116 тысяч рублей – плюс заплатив 3000 в счет
банковской комиссии.
После этого звонивший велел снять десятку с дебетовой карты и 28 тысяч с
другой кредитки – и положить все на «Киви кошелек». Сказано – сделано: мужчина
пошел и через терминал на Соборной отправил свои и заемные средства кому-то на
«Киви кошелек».
Следующим шагом было поручение взять в «МТС Банке» кредит в размере 50
тысяч рублей и отправить деньги через другой терминал на некий телефонный
номер. Когда эта операция была завершена, водителю опять позвонили «из службы
безопасности банка» и приказали взять кредит в Сбере – 110 тысяч рублей и перевести
их уже на другой телефонный номер.
После этого потерпевший по указанию мошенников набрал кредитов в «Альфа
Банке» и «Тинькофф Банке» на общую сумму 170 тысяч рублей, а также в «МТС
Банке» – еще на 708 тысяч рублей в кредит. Денежки перевел на какие-то
телефонные номера и чужие банковские карты.
В общей сложности мужчине позвонили с 23 телефонных номеров – мобильных
и стационарных, московских и петербургских, разных операторов сотовой связи.
Ничего не насторожило.
Ущерб составил, без малого, 1 млн 200 тысяч рублей. Эти бы деньги, да на
благое дело…