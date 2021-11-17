Очередное «поле чудес»

Сообщения о мошенничествах публикуются постоянно. В средствах массовой информации рассказывается, как не надо делать – с точным описанием мошеннической схемы. Которая, надо заметить, не отличается разнообразием. Людей потчуют одной и той же басней: «злоумышленники пытаются оформить на вас кредит, поэтому вы сами его возьмите и деньги переведите «на деревню дедушке». Люди у нас послушные: что в телефонной трубке скажут, то они и делают. Преступникам не надо изощряться и напрягать фантазию – зачем, если избитая схема прекрасно работает?

Не далее, как в субботу, 13-го ноября в гатчинскую полицию обратился очередной потерпевший. Не ветеран войны 1812 года, а вполне дееспособный мужчина 60 лет, работающий водителем. Ему позвонил какой-то человек, представился сотрудником Центробанка и сообщил, естественно, что на его имя пытаются взять кредит. Чтобы предотвратить эти действия, нужно с кредитной карты (!) перевести имеющиеся средства на некий номер счета. Что водитель и сделал, отослав не пойми куда 116 тысяч рублей – плюс заплатив 3000 в счет банковской комиссии.

После этого звонивший велел снять десятку с дебетовой карты и 28 тысяч с другой кредитки – и положить все на «Киви кошелек». Сказано – сделано: мужчина пошел и через терминал на Соборной отправил свои и заемные средства кому-то на «Киви кошелек».

Следующим шагом было поручение взять в «МТС Банке» кредит в размере 50 тысяч рублей и отправить деньги через другой терминал на некий телефонный номер. Когда эта операция была завершена, водителю опять позвонили «из службы безопасности банка» и приказали взять кредит в Сбере – 110 тысяч рублей и перевести их уже на другой телефонный номер.

После этого потерпевший по указанию мошенников набрал кредитов в «Альфа Банке» и «Тинькофф Банке» на общую сумму 170 тысяч рублей, а также в «МТС Банке» – еще на 708 тысяч рублей в кредит. Денежки перевел на какие-то телефонные номера и чужие банковские карты.

В общей сложности мужчине позвонили с 23 телефонных номеров – мобильных и стационарных, московских и петербургских, разных операторов сотовой связи. Ничего не насторожило.

Ущерб составил, без малого, 1 млн 200 тысяч рублей. Эти бы деньги, да на благое дело…