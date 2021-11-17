«Серебро» и «бронза» Максима Гребнева на Первенстве Европы

Только 56 сильнейших юниоров и юниорок по мировому рейтингу получили право выступать на данном престижном спортивном форуме. Россию на соревнованиях представляли четыре девушки и три юноши, в том числе воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» Гатчинского района Максим Гребнев и Анастасия Колиш. В тренерский состав был включен Александр Комов, отвечавший за мужскую часть команды.

Лучший результат продемонстрировал Максим Гребнев. В одиночном разряде он сумел пройти сито двух отборочных, групповых этапов и в финальной части соревнований дойти до матча за золотую медаль. В финале в очень упорной борьбе со счетом 3-4 Максим Гребнев уступил спортсмену из Греции.

В стартовом рейтинг-листе Максим значился под 23-м номером, и его серебряная медаль в одиночном разряде бесспорно является большим успехом и лучшим результатом в его международной карьере на данный момент.

Вторую медаль – бронзового достоинства Максим Гребнев получил в парном мужском разряде. Вместе с Львом Кацманом у них уже был золотой успех в этом сезоне на Чемпионате Европы среди мужчин. Но конкуренция в самом массовом в мире по числу стран - членов международной федерации (211) виде спорта настолько велика, что соревнование среди молодежи не уступало по уровню старшим спортсменам. Многие из участников имели опыт мировых международных мероприятий. На этот раз наша пара остановилась в шаге от финала, уступив полуфинальную встречу (2-3) венгерско-хорватскому дуэту в решающей пятой партии (9-11).

Серебряная и бронзовая медаль Максима Гребнева на Первенстве Европы среди молодежи являются достойным вкладом в копилку лучших достижений российских мастеров малой ракетки на международной арене.





Фото предоставлено организаторами