Теплоснабжение: с уверенностью в завтрашнем дне

В объезде участвовали председатель комитета ЖКХ районной администрации Александр Супренок, его заместитель Владимир Вдовиченко, директор МУП «Тепловые сети» Алексей Тахтай, представители подрядных организаций.

Гатчинские котельные впечатляют своим масштабом и сложностью оборудования. Запланированные на этот год работы по реконструкции уже подходят к завершению.

- Модернизация городской системы теплоснабжения стала возможна благодаря участию Гатчины в региональных программах. В 2021 году из областного бюджета на эти цели мы получили порядка 160 млн рублей, еще 40 млн - местное финансирование. Таким образом, на реконструкцию и строительство направлено около 200 млн рублей. Сейчас все работы на разных стадиях завершения, - отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и подчеркнула, что результаты, прежде всего, скажутся на качестве подаваемого тепла, горячей воды и в целом на качестве жизни горожан.

На котельной №11, обеспечивающей теплом большую часть центра Гатчины и Промзону №1, реализуется два проекта по внедрению энергосберегающего оборудования. Уже приобретено и установлено два вида оборудования - система частотного регулирования сетевых насосных агрегатов и система электродвигателей тягодутьевых устройств на шести котлах, управление которыми теперь автоматизировано. Как следствие, появится возможность подключения новых абонентов, будет оптимизирована работа котлов и снизится потребление электроэнергии до 20%. В настоящее время завершается монтаж и проводятся пуско-наладочные работы.

На котельной №10 в Мариенбурге, которая питает теплом микрорайоны Мариенбург и Аэродром, заканчивается ремонт аккумуляторного бака горячего водоснабжения.

- Старый бак 1978 года рождения выработал свой ресурс, поэтому было принято решение его заменить. Средства выделили из областного и местного бюджетов. Это не просто металлическая бочка, а сложная конструкция, на которую нанесено антикоррозийное покрытие, соответствующее всем нормам для питьевой воды, снаружи бак тоже защищен, покрыт тепловой изоляцией. Внутри бака находятся системы распределения и забора воды, паровая подушка, которая препятствует попаданию кислорода в воду, камеры переключения, в которых находится запорная арматура, - пояснил Алексей Тахтай.

Исполнительная документация уже сдана в строительный контроль на проверку. Результатом замены аккумуляторного бака станет улучшение работы системы горячего водоснабжения быстрорастущего микрорайона Аэродром, а также обеспечение стабильного и постоянного резерва подпиточной горячей воды. Как отметил Алексей Тахтай, задела хватит на все ближайшие перспективные строки: и на новую школу, и на Ледовый дворец, и на будущий Центр творчества юных.

Людмила Нещадим проинспектировала строящуюся в центре Гатчины теплотрассу, пройдя по ее маршруту от базовой школы на проспекте 25 Октября до школы №9 на ул. Киргетова. Уже выполнен один из наиболее сложных участков тепловой сети – прокладка под проспектом. Активно ведутся работы по монтажу монолитного железобетонного канала и укладке участков трубопровода. Решается вопрос по выносу из пятна застройки сетей газопровода.

- Эта эпопея длится с 2013 года, - пояснил Алексей Тахтай. - Тогда ПИЯФ отказался от теплоснабжения микрорайона, и администрация поручила нам построить новую котельную на ул. Рощинской, д.35А, которую мы ввели в эксплуатацию в 2019 году. К этому времени институт «сбросил» с себя жилые дома и поставили руководство района перед фактом, что свою старую котельную на ул. Киргетова они тоже не эксплуатируют. Мы взяли этот объект в аренду, вытащили из убыточного состояния на нулевую отметку, разработали и осуществили ряд мероприятий, которые исключают эту котельную из теплоснабжения. Осталось построить теплотрассу, которая заберет тепловые нагрузки жилых домов от старой котельной на новую котельную. Проект очень сложный.

По словам Алексея Тахтая, подрядчик прикладывает максимум усилий, чтобы завершить работы. По его прогнозам, сроки окончания строительства – конец текущего года, а переключение и пуско-наладка начнутся с марта 2022 года. Результатом выполнения работ должно стать стабильное теплоснабжение жилых домов в центральной части города.

В завершении рейда глава администрации осмотрела подвал многоквартирного жилого дома по адресу ул. Радищева, д.26, где плановые работы завершил Фонд капитального ремонта Ленобласти.



