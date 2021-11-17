В Гатчинском МФЦ готовые документы выдает постамат

В пилотном режиме постамат – оборудование для автоматизированной выдачи заявителям готовых документов – начал работу в этом году в Гатчинском МФЦ. Сегодня таким способом можно получить документы по 21 услуге, в ближайшее время планируется увеличить количество услуг, по которым документы могут быть выданы с помощью постамата, до 100. Также до конца года планируется запустить сервис еще в двух филиалах МФЦ.

Сервис значительно экономит личное время заявителей и исключительно прост в использовании. При обращении за услугой клиенту предлагают на выбор – получить ее через постамат или обычным способом. После того, как придет смс-сообщение о готовности документов, заявитель в удобное время приходит в МФЦ и самостоятельно забирает их из ячейки.

Экономия личного времени, возможность приватного получения документов, минимизация контактов с другими посетителями, отсутствие очередей – для пользователей преимущества очевидны и особенно актуальны в период сезонного роста заболеваемости и действующих карантинных ограничений. С момента установки постаматов в Гатчине ими воспользовались более 240 заявителей.

Руководство областного МФЦ, в свою очередь, отмечает, что в процессе эксплуатации нового оборудования уменьшаются трудозатраты, сокращается количество вовлеченных сотрудников и повышается не только эффективность работы, но и качество оказания услуг.

Опыт применения постаматов МФЦ Ленинградской области отметили в Минэкономразвития РФ, а многие регионы готовы взять его на вооружение – руководство МФЦ уже делится своими наработками с коллегами.