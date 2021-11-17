В Гатчинском МФЦ готовые документы выдает постамат

В
пилотном режиме постамат – оборудование для автоматизированной выдачи
заявителям готовых документов – начал работу в этом году в Гатчинском МФЦ.
Сегодня таким способом можно получить документы по 21 услуге, в ближайшее время
планируется увеличить количество услуг, по которым документы могут быть выданы
с помощью постамата, до 100. Также до конца года планируется запустить сервис
еще в двух филиалах МФЦ.
Сервис
значительно экономит личное время заявителей и исключительно прост в
использовании. При обращении за услугой клиенту предлагают на выбор – получить
ее через постамат или обычным способом. После того, как придет смс-сообщение о
готовности документов, заявитель в удобное время приходит в МФЦ и
самостоятельно забирает их из ячейки.
Экономия
личного времени, возможность приватного получения документов, минимизация
контактов с другими посетителями, отсутствие очередей – для пользователей
преимущества очевидны и особенно актуальны в период сезонного роста
заболеваемости и действующих карантинных ограничений. С момента установки
постаматов в Гатчине ими воспользовались более 240 заявителей.
Руководство
областного МФЦ, в свою очередь, отмечает, что в процессе эксплуатации нового
оборудования уменьшаются трудозатраты, сокращается количество вовлеченных сотрудников
и повышается не только эффективность работы, но и качество оказания услуг.
Опыт
применения постаматов МФЦ Ленинградской области отметили в Минэкономразвития
РФ, а многие регионы готовы взять его на вооружение – руководство МФЦ уже
делится своими наработками с коллегами.