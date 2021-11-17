Волейбол. «Динамо-Ленинградская область» и «Югра-Самотлор»

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Принципиальные соперники встречались в Сосновом Бору в субботу в рамках волейбольной Суперлиги России . «Динамо-Ленинградская область» и «Югра-Самотлор» . Оба на ходу, оба выиграли свои последние матчи и не желали уступать друг другу ни единого очка без боя! И все же, динамовцы не сумели обыграть волейболистов из Нижневартовска. Проект #Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области
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