200 новых юнармейцев приняли присягу в Гатчине

В Ленинградской области 13 ноября прошёл единый день приема в юнармейцы. 500 школьников присоединились к Всероссийскому военно-патриотическому общественному движению «Юнармия». Торжественная церемония принятия присяги юнармейцев одновременно прошла в Волховском, Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах.

В Гатчине мероприятие началось в 11 утра у стелы «Город воинской славы». 180 школьников из Гатчинского района и 20 – из Ломоносовского дали клятву на верность своей Родине. В числе гатчинцев, вступивших в ряды «Юнармии», были ученики Пригородной, Пламенской, Пудостьской, Таицкой школ, Коммунарской № 1 и Сиверской № 1, Войсковицких школ № 1 и № 2, а также Гатчинских школ № 7 и № 9.

Участников мероприятия приветствовали глава Гатчины и района Виталий Филоненко и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. Они отметили, что на сегодняшний день в Ленинградской области почти 6500 юнармейцев. Нет сомнения, что новые участники движения, принявшие присягу 13-го ноября в городе воинской славы Гатчине, станут достойными членами всероссийской юнармейской организации.

После торжественного мероприятия в Гатчинском городском Доме культуры прошло совещание, на котором обсуждали дальнейшее развитие юнармейского движения в Гатчинском районе. Открыл встречу заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук. На заседании присутствовал врио военного коменданта Александр Матвеев, военный комиссар Гатчины и района Евгений Жиленко, главный специалист комитета по молодежной политике Ленинградской области Герман Сакс, депутаты областного парламента, командир воинской части «Красные казармы» Геннадий Хоменков, председатель совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева, председатель гатчинского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Александр Давыдов, начальник муниципального штаба «Юнармии» Александр Орлов и другие заинтересованные лица. Модератором совещания выступила начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы районного комитета образования Ирина Пулина.

На совещании обсуждались вопросы патриотического воспитания, развития юнармейского движения во взаимодействии с воинскими частями и другими военными структурами, с государственной противопожарной службой, ветеранскими и некоммерческими организациями.

Участники встречи рассмотрели проект соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности в целях устойчивого развития юнармейского движения в Гатчинском районе. На совещании также было принято решение создать в Гатчинском районе рабочую группу по развитию патриотического воспитания молодежи.



