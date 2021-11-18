Бизнесменам области помогут с оплатой аренды

Прием заявок на эту
финансовую поддержку для предпринимателей начался 18 ноября в комитете по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области.
Возмещению подлежит
не более 90% расходов по аренде помещений, оплаченных в период с августа по
октябрь 2021 года. Расчет суммы субсидии идет исходя из количества работников
за 9 месяцев 2021 года, на одного работника – не более 39445 рублей. Всего на
эти цели из бюджета Ленинградской области выделено 17,5 млн рублей.
Субсидию могут
получить предприниматели в сфере общепита, дополнительного образования,
кинотеатры, организаторы конференций и выставок, музеи, парикмахерские и салоны
красоты, предприниматели, осуществляющие физкультурно-оздоровительную
деятельность и другие.
Претендовать на
поддержку могут предприниматели, включенные в реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории
Ленинградской области и зарегистрированные в территориальных налоговых органах
Ленинградской области.
Полный список ОКВЭД и
порядок предоставления субсидии размещен на сайте 813.ru в разделе «Субсидии».
Заявки подаются только в электронном виде посредством информсистемы
ssmsp.lenreg.ru.