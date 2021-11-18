Гатчинское товарищество художников: 45 лет творческой жизни

Четыре выставки одного творческого объединения

Участие в юбилейной выставке приняло более двадцати художников. Среди них — Вячеслав Данилов и Геннадий Садомовский, Сергей Бекиш и Сергей Ильин, Надежда Качуровская и Александра Миркушова, Валерий Куклев, Юрий Чудновский и многие другие.

Для Гатчины такая масштабная выставка творческого объединения художников — событие уникальное. Путешествуя от площадки к площадке, можно непосредственно ознакомиться с каждым из представленных жанров и направлений искусства. В музее города Гатчины расположились живописные работы гатчинских художников. К сожалению, уже закрылась выставка ГТХ в выставочном пространстве «Весна», где была выставлена их графика (рисунки пером, карандашом, пастель, линогравюра, оригинальная и печатная графика).

Наверное, впервые за всю историю ГТХ на одной площадке широко представлено декоративно-прикладное творчество его участников. С лучшими его образцами можно познакомиться в выставочном зале городской библиотеки им. А.И. Куприна. Здесь выставлены прекрасные лоскутные панно Натальи Косьянковской и Анны Градович, необычные панно из бересты Валентина Зинченко, уникальные текстильные изделия Антонины Солодкой и Татьяны Ткаченко. В центре выставочного зала — арт-объект художника Виктора Богданова, запечатлевший сразу три храма Гатчины - Покровскую церковь в Мариенбурге, Павловский и Покровский соборы в центре Гатчины.

Особенной можно назвать и экспозицию в межпоселенческой районной центральной библиотеке им. А.С. Пушкина. Это своего рода выставка одной картины — по условию, каждый из художников должен был представить единственную свою работу, которая сильнее всего отражает его личность и творчество

С марта 2021 года Гатчинское товарищество художников возглавляет Геннадий Садомовский. Несмотря на то, что он живет в Гатчине не так давно, наш город уже стал для него родным и близким. Геннадий Петрович — профессиональный художник с очень узнаваемым, несколько суровым «северным» стилем. В Гатчине его хорошо знают по нескольким персональным выставкам, а всего их у него за плечами — более семидесяти по всей России и Европе.

О каждой из представленных на выставке работ Геннадий Садомовский может рассказать целую историю. С другой стороны, и каждая из этих работ многое может рассказать о ее авторе.

225 и 45

История Гатчинского товарищества художников длится уже более полувека, хотя само товарищество было официально оформлено и зарегистрировано 45 лет назад, в 1976 году. Особенность этого сообщества в том, что в него входят как профессиональные, так и самодеятельные художники. Среди участников ГТХ – хорошо известные гатчинцам Сергей Ильин, Иван Радюкевич и Стас Моисеев, Валерий Шевченко, Владимир Марков, Анатолий Засидкевич и Юрий Кинцурашвили, Марина Фазанова, Надежда Качуровская и многие другие. Все эти художники очень разные, но их объединяет одно — любовь к творчеству и Гатчине.

На протяжении многих лет гатчинские художники радуют город разнообразными юбилейными, тематическими и персональными выставками, представляя Гатчину не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России и даже за границей (многие их произведения находятся в частных и государственных собраниях и коллекциях).

В связи сразу с двумя важными датами был полон значимых событий для Гатчинского товарищества художников и уходящий год.

Весной в Гатчинском городском Доме Культуры, при поддержке районного комитета по культуре и туризму, была открыта выставка «Гатчина — 225», посвященная дню рождения города и присвоению ему статуса столицы Ленинградской области. Несмотря на разнообразие жанров, техник и авторских стилей, все работы на выставке были объединены одной темой – красотой Гатчины. А в сентябре 2021 года гатчинские художники приняли участие в выставке «Гатчина столичная» в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, где широко представили творческое лицо нашего города.

В связи с каждой очередной выставкой снова и снова всплывает «вечный» больной вопрос о постоянном пристанище для гатчинских художников, поиски которого также длятся уже более полувека. До сих пор в Гатчине нет постоянного выставочного пространства, на которое они могли бы рассчитывать и в плане творчества, и в плане выставок. Огромную благодарность художники выражают гатчинским библиотекам и музеям, которые предоставляют свои пространства для очередных выставок.

А постоянное творческое пространство действительно необходимо. Как признаются сами художники, возможность объединения и совместных выставочных проектов играет огромную роль в жизни каждого из них. Ведь несмотря на творческую индивидуальность каждого, всех их объединяет любовь к искусству и желание развиваться в своем творчестве. И немаловажную роль в этом всегда играли плечо товарища, духовная поддержка и обмен опытом.

Творчество гатчинских живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного творчества давно уже является неотъемлемой частью культуры не только Гатчинской земли, но и всей Ленинградской области. Вот уже многие годы Гатчина носит неофициальный статус культурной столицы области. А в этом году она еще и получила официальный статус областной столицы. И было бы действительно правильно, если бы гатчинские творцы наконец получили бы в свое распоряжение настоящую и постоянную галерею, где смогли бы представлять свое творчество во всей его полноте.

А пока мы желаем Гатчинскому товариществу художников и в дальнейшем сохранять профессиональное и духовное единство, продолжая радовать нас своими новыми творческими успехами и выставками.



