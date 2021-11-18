Гатчинское товарищество художников: 45 лет творческой жизни

Четыре выставки
одного творческого объединения
Участие в юбилейной выставке приняло более двадцати
художников. Среди них — Вячеслав Данилов и Геннадий Садомовский, Сергей Бекиш и
Сергей Ильин, Надежда Качуровская и Александра Миркушова, Валерий Куклев, Юрий
Чудновский и многие другие.
Для Гатчины такая масштабная выставка творческого
объединения художников — событие уникальное. Путешествуя от площадки к
площадке, можно непосредственно ознакомиться с каждым из представленных жанров
и направлений искусства. В музее города Гатчины расположились живописные работы
гатчинских художников. К сожалению, уже закрылась выставка ГТХ в выставочном
пространстве «Весна», где была выставлена их графика (рисунки пером,
карандашом, пастель, линогравюра, оригинальная и печатная графика).
Наверное, впервые за всю историю ГТХ на
одной площадке широко представлено декоративно-прикладное творчество его
участников.
С лучшими его образцами можно познакомиться в выставочном зале городской
библиотеки им. А.И. Куприна. Здесь выставлены прекрасные лоскутные панно Натальи
Косьянковской и Анны Градович, необычные панно из бересты Валентина Зинченко,
уникальные текстильные изделия Антонины Солодкой и Татьяны Ткаченко. В центре
выставочного зала — арт-объект художника Виктора Богданова, запечатлевший сразу
три храма Гатчины - Покровскую церковь в Мариенбурге, Павловский и Покровский
соборы в центре Гатчины.
Особенной можно назвать и экспозицию в
межпоселенческой районной центральной библиотеке им. А.С. Пушкина. Это своего рода
выставка одной картины — по условию, каждый из художников должен был
представить единственную свою работу, которая сильнее всего отражает его
личность и творчество
С марта 2021 года Гатчинское товарищество художников
возглавляет Геннадий Садомовский. Несмотря на то, что он живет в Гатчине не так
давно, наш город уже стал для него родным и близким. Геннадий Петрович —
профессиональный художник с очень узнаваемым, несколько суровым «северным»
стилем. В Гатчине его хорошо знают по нескольким персональным выставкам, а
всего их у него за плечами — более семидесяти по всей России и Европе.
О каждой из представленных на выставке работ Геннадий
Садомовский может рассказать целую историю. С другой стороны, и каждая из этих
работ многое может рассказать о ее авторе.
225 и 45
История Гатчинского товарищества художников длится уже
более полувека, хотя само товарищество было официально оформлено и
зарегистрировано 45 лет назад, в 1976 году. Особенность этого сообщества в том,
что в него входят как профессиональные, так и самодеятельные художники. Среди
участников ГТХ – хорошо известные гатчинцам Сергей Ильин, Иван Радюкевич и Стас
Моисеев, Валерий Шевченко, Владимир Марков, Анатолий Засидкевич и Юрий
Кинцурашвили, Марина Фазанова, Надежда Качуровская и многие другие. Все эти
художники очень разные, но их объединяет одно — любовь к творчеству и Гатчине.
На протяжении многих лет гатчинские художники радуют
город разнообразными юбилейными, тематическими и персональными выставками,
представляя Гатчину не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России и даже за
границей (многие их произведения находятся в частных и государственных
собраниях и коллекциях).
В связи сразу с двумя важными датами был
полон значимых событий для Гатчинского товарищества художников и уходящий год.
Весной в Гатчинском городском Доме Культуры, при поддержке
районного комитета по культуре и туризму, была открыта выставка «Гатчина —
225», посвященная дню рождения города и присвоению ему статуса столицы
Ленинградской области. Несмотря на разнообразие жанров, техник и авторских
стилей, все работы на выставке были объединены одной темой – красотой Гатчины.
А в сентябре 2021 года гатчинские художники приняли участие в выставке «Гатчина
столичная» в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, где широко
представили творческое лицо нашего города.
В связи с каждой очередной выставкой снова и снова
всплывает «вечный» больной вопрос о постоянном пристанище для гатчинских
художников, поиски которого также длятся уже более полувека. До сих пор в
Гатчине нет постоянного выставочного пространства, на которое они могли бы
рассчитывать и в плане творчества, и в плане выставок. Огромную благодарность
художники выражают гатчинским библиотекам и музеям, которые предоставляют свои
пространства для очередных выставок.
А постоянное творческое пространство
действительно необходимо. Как признаются сами художники, возможность
объединения и совместных выставочных проектов играет огромную роль в жизни
каждого из них. Ведь несмотря на творческую индивидуальность каждого, всех их
объединяет любовь к искусству и желание развиваться в своем творчестве. И
немаловажную роль в этом всегда играли плечо товарища, духовная поддержка и
обмен опытом.
Творчество гатчинских живописцев, графиков,
скульпторов, мастеров декоративно-прикладного творчества давно уже является
неотъемлемой частью культуры не только Гатчинской земли, но и всей
Ленинградской области. Вот уже многие годы Гатчина носит неофициальный статус
культурной столицы области. А в этом году она еще и получила официальный статус
областной столицы. И было бы действительно правильно, если бы гатчинские творцы
наконец получили бы в свое распоряжение настоящую и постоянную галерею, где
смогли бы представлять свое творчество во всей его полноте.
А пока мы желаем Гатчинскому товариществу художников и
в дальнейшем сохранять профессиональное и духовное единство, продолжая радовать
нас своими новыми творческими успехами и выставками.