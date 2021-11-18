Область – «пилот» по электротранспорту

В Правительство России
Министерством экономического развития внесён перечень пилотных регионов по реализации
концепции развития производства и использования электрического автомобильного
транспорта до 2030 года. Среди восьми пилотных регионов – Ленинградская
область.
Концепция предполагает
снятие правовых ограничений, связанных с эксплуатацией электротранспорта,
стимулирование развития зарядной инфраструктуры, создание производства
электромобилей и компонентной базы, поддержку спроса на электроавтомобили через
субсидирование части их стоимости. «Мероприятия по реализации концепции
позволят Ленинградской области в числе первых развить отрасль электрического
автомобильного транспорта», – прокомментировал председатель комитета
Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.
По словам заместителя
министра экономического развития РФ Ильи Торосова, в федеральном бюджете на эти
цели предусмотрено более 8,1 млрд рублей для софинансирования установки около 3
тысяч «быстрых» зарядных станций в пилотных регионах до 2024 года.