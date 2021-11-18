Область – «пилот» по электротранспорту

В Правительство России Министерством экономического развития внесён перечень пилотных регионов по реализации концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года. Среди восьми пилотных регионов – Ленинградская область.

Концепция предполагает снятие правовых ограничений, связанных с эксплуатацией электротранспорта, стимулирование развития зарядной инфраструктуры, создание производства электромобилей и компонентной базы, поддержку спроса на электроавтомобили через субсидирование части их стоимости. «Мероприятия по реализации концепции позволят Ленинградской области в числе первых развить отрасль электрического автомобильного транспорта», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Ильи Торосова, в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 8,1 млрд рублей для софинансирования установки около 3 тысяч «быстрых» зарядных станций в пилотных регионах до 2024 года.