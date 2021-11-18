Полина Барсукова - финалистка национальной премии «Спортсмен года»

Студентка 4 курса и тренер по боксу из Выборга Полина Барсукова вышла в финал национальной премии «Студент года – 2021» в номинации «Спортсмен года». Проект #Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области. Сюжет подготовлен ООО «Медиа Группа «Наш Город».

Рубрики : Спорт     18 Nov 2021
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