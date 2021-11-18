Рынок на Аэродроме в Гатчине перестроят

Основная идея проекта «Аэропарк» - современные многофункциональные территории для жителей всех возрастов. Это спортивные площадки, досуговые зоны, культурная составляющая в виде музея авиации. Все они строятся на пустующих участках. Единственным объектом, который будет полностью реконструирован, стал продуктовый рынок микрорайона. Сегодня он является прямым напоминанием о 90-х годах прошлого века. Если кирпичное здание еще как-то можно назвать современным, то все остальные ларьки и магазины представляют собой не самое лучшее зрелище – грязь, неприятный запах, продажа товаров прямо из машин или вовсе на земле, маргиналы, обитающие поблизости.

В рамках реализации проекта «Аэропарк» администрация Гатчинского района при поддержке правительства Ленинградской области планирует изъять для государственных нужд данную территорию у собственников, чтобы создать здесь современное пространство с системой модульных павильонов и зоной общественного питания.

Кроме этого, изъятие для госнужд необходимо еще и для того, чтобы построить на данной территории две пешеходные дорожки для жителей микрорайона Аэродром, которые сегодня пешком ходят через железнодорожные пути в центральную часть Гатчины. Пока им приходится преодолевать этот путь, маневрируя между торговыми палатками, расставленными на рынке. Работы по благоустройству торгового рынка запланированы на 2022 год.

Напомним, проект «Аэропарк» охватывает территорию в микрорайоне Аэродром от ТРК «Пилот» до улицы Киевской, а также часть улицы Зверевой до площади Богданова. В проект входит обустройство зеленых зон для спокойного и неспешного отдыха, строительство тематических детских и спортивных площадок, закольцованной велосипедной дорожки, новых пешеходных дорожек, скейтпарка, площадки для выгула собак, парковочных зон, открытого катка, музея авиации.





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