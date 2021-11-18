Рынок на Аэродроме в Гатчине перестроят

Основная идея проекта
«Аэропарк» - современные многофункциональные территории для жителей всех
возрастов. Это спортивные площадки, досуговые зоны, культурная составляющая в
виде музея авиации. Все они строятся на пустующих участках. Единственным
объектом, который будет полностью реконструирован, стал продуктовый рынок
микрорайона. Сегодня он является прямым напоминанием о 90-х годах прошлого
века. Если кирпичное здание еще как-то можно назвать современным, то все
остальные ларьки и магазины представляют собой не самое лучшее зрелище – грязь,
неприятный запах, продажа товаров прямо из машин или вовсе на земле, маргиналы,
обитающие поблизости.
В рамках реализации
проекта «Аэропарк» администрация Гатчинского района при поддержке правительства
Ленинградской области планирует изъять для государственных нужд данную
территорию у собственников, чтобы создать здесь современное пространство с
системой модульных павильонов и зоной общественного питания.
Кроме этого, изъятие для
госнужд необходимо еще и для того, чтобы построить на данной территории две
пешеходные дорожки для жителей микрорайона Аэродром, которые сегодня пешком
ходят через железнодорожные пути в центральную часть Гатчины. Пока им
приходится преодолевать этот путь, маневрируя между торговыми палатками,
расставленными на рынке. Работы по благоустройству торгового рынка запланированы
на 2022 год.
Напомним, проект
«Аэропарк» охватывает территорию в микрорайоне Аэродром от ТРК «Пилот» до улицы
Киевской, а также часть улицы Зверевой до площади Богданова. В проект входит
обустройство зеленых зон для спокойного и неспешного отдыха, строительство
тематических детских и спортивных площадок, закольцованной велосипедной
дорожки, новых пешеходных дорожек, скейтпарка, площадки для выгула собак,
парковочных зон, открытого катка, музея авиации.
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