«Академия лидерства» в Гатчинском районе

Идея наставничества не нова: время меняет форму, не
меняя сути, и каждый раз доказывает результативность наставнических программ. В
начале 2021 года проектная инициатива комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике Гатчинского района «Формирование молодежной
лидерской команды «Академия лидерства» прозвучала на заседании районной
администрации. У комитета уже были успешно реализованы проекты «Бегом по
Гатчине» - комплексный тур услуг для участников полумарафона и «Маршрут успеха»
- по профориентации школьников, поэтому новая инициатива получила поддержку.
«Академия лидерства» – своего рода муниципальный
аналог областного проекта «Наставник-47». Проект направлен на формирование и
развитие лидерской команды. Сверхзадача - создание районного кадрового резерва
из активных, амбициозных и неравнодушных школьников и студентов, готовых
включиться в проектирование и реализацию социально-экономических идей,
направленных на развитие района с привлечением руководителей ведущих
предприятий и организаций различных социально-экономических сфер Гатчинского
района.
Первым делом была сформирована команда наставников
по пяти направлениям деятельности – промышленность и наука, сельское хозяйство,
предпринимательство, культура, СМИ.
В проекте согласились принять участие: директор
Гатчинского городского Дома культуры Сергей Фикс, генеральный директор ООО
«Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-ИНФО» Галина Паламарчук,
глава фермерского хозяйства, основатель интернет-магазина фермерских продуктов
«Жили-Растили» Алексей Садов, руководитель центра подготовки персонала НИЦ
«Курчатовский институт» - ПИЯФ Светлана Шека, генеральный директор фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО
«Город Гатчина» Александр Семенов.
В учреждениях образования и соцсетях прошла
информационная компания о запуске «Академии лидерства» для ребят от 14 лет и
старше, о составе наставников и о возможности принять участие в проекте.
В течение месяца у заинтересованной молодежи
Гатчинского муниципального района была возможность представить свои социальные
идеи, выбрать наставника, чтобы при его поддержке разработать и реализовать
свои проекты.
В заявленных инициативах школьники и студенты
предлагали разработать новые формы профориентации молодежи, спроектировать
возможность работы особого центра «Пазл», продумать этапы развития семейной
фермы, подготовить дайджест формирования и развития молодежной политики в нашем
районе и другие предложения.
Все пять наставников проанализировали анкеты и
отобрали по 2-3 молодых человека. Началась работа в группах
«наставник-наставляемый». В каждой группе уже прошли установочные встречи, где
состоялась разработка индивидуального маршрута работы. Наставник и его команда
обсудили, насколько реально то, что предлагалось изначально, провели мозговой
штурм, скорректировали цели и задачи и приступили к разработке социальной
инициативы.
В настоящее время идет знакомство с организацией,
проработка заявленных социальных инициатив. График предполагает по 1-2 встречи
в месяц или по решению наставника. С ребятами отдельно будут проводиться
занятия по социальному проектированию.
Результаты совместной работы наставника и
наставляемых будут известны в декабре. На итоговом мероприятии пройдет
презентация социальных инициатив и, возможно, какие-то в дальнейшем будут
поддержаны и реализованы в 2022 году.
Для наставников, руководителей организаций – это
новый опыт, профориентирование и повышение репутации компании. А молодежи
наставническая программа дает возможность освоить новые компетенции для
выстраивания дальнейшей профессиональной траектории. Это новые знания,
возможности, ценные советы и поддержка.
Возможно, именно из участников проекта «Академия
лидерства» появятся новые кандидатуры в Молодежный совет Гатчинского
муниципального района, которые будут разрабатывать и реализовывать новые
социальные проекты на благо развития Гатчинского района.