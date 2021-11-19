«Академия лидерства» в Гатчинском районе

Идея наставничества не нова: время меняет форму, не меняя сути, и каждый раз доказывает результативность наставнических программ. В начале 2021 года проектная инициатива комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района «Формирование молодежной лидерской команды «Академия лидерства» прозвучала на заседании районной администрации. У комитета уже были успешно реализованы проекты «Бегом по Гатчине» - комплексный тур услуг для участников полумарафона и «Маршрут успеха» - по профориентации школьников, поэтому новая инициатива получила поддержку.

«Академия лидерства» – своего рода муниципальный аналог областного проекта «Наставник-47». Проект направлен на формирование и развитие лидерской команды. Сверхзадача - создание районного кадрового резерва из активных, амбициозных и неравнодушных школьников и студентов, готовых включиться в проектирование и реализацию социально-экономических идей, направленных на развитие района с привлечением руководителей ведущих предприятий и организаций различных социально-экономических сфер Гатчинского района.

Первым делом была сформирована команда наставников по пяти направлениям деятельности – промышленность и наука, сельское хозяйство, предпринимательство, культура, СМИ.

В проекте согласились принять участие: директор Гатчинского городского Дома культуры Сергей Фикс, генеральный директор ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-ИНФО» Галина Паламарчук, глава фермерского хозяйства, основатель интернет-магазина фермерских продуктов «Жили-Растили» Алексей Садов, руководитель центра подготовки персонала НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ Светлана Шека, генеральный директор фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина» Александр Семенов.

В учреждениях образования и соцсетях прошла информационная компания о запуске «Академии лидерства» для ребят от 14 лет и старше, о составе наставников и о возможности принять участие в проекте.

В течение месяца у заинтересованной молодежи Гатчинского муниципального района была возможность представить свои социальные идеи, выбрать наставника, чтобы при его поддержке разработать и реализовать свои проекты.

В заявленных инициативах школьники и студенты предлагали разработать новые формы профориентации молодежи, спроектировать возможность работы особого центра «Пазл», продумать этапы развития семейной фермы, подготовить дайджест формирования и развития молодежной политики в нашем районе и другие предложения.

Все пять наставников проанализировали анкеты и отобрали по 2-3 молодых человека. Началась работа в группах «наставник-наставляемый». В каждой группе уже прошли установочные встречи, где состоялась разработка индивидуального маршрута работы. Наставник и его команда обсудили, насколько реально то, что предлагалось изначально, провели мозговой штурм, скорректировали цели и задачи и приступили к разработке социальной инициативы.

В настоящее время идет знакомство с организацией, проработка заявленных социальных инициатив. График предполагает по 1-2 встречи в месяц или по решению наставника. С ребятами отдельно будут проводиться занятия по социальному проектированию.

Результаты совместной работы наставника и наставляемых будут известны в декабре. На итоговом мероприятии пройдет презентация социальных инициатив и, возможно, какие-то в дальнейшем будут поддержаны и реализованы в 2022 году.

Для наставников, руководителей организаций – это новый опыт, профориентирование и повышение репутации компании. А молодежи наставническая программа дает возможность освоить новые компетенции для выстраивания дальнейшей профессиональной траектории. Это новые знания, возможности, ценные советы и поддержка.

Возможно, именно из участников проекта «Академия лидерства» появятся новые кандидатуры в Молодежный совет Гатчинского муниципального района, которые будут разрабатывать и реализовывать новые социальные проекты на благо развития Гатчинского района.



