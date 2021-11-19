«Лидеры XXI века» Гатчинского района

Традиционный конкурс молодежных лидеров в этом году прошел в измененном формате в связи с действующими ограничительными нормами по противодействию ковиду. В Гатчинском Дворце молодежи лидер и его команда выступали по определенному графику только перед жюри. Каждой команде на выступление отводилось 30 минут с учетом подготовки и ответов на вопросы.

Первое конкурсное испытание – визитка-презентация «Моя команда и наше дело». Молодежные лидеры представляли себя и свою команду, рассказывали о направлениях работы, а также комментировали заранее подготовленный видеоролик «Команда 47» о реализации конкретного молодежного проекта. Приветствовался творческий подход к презентации, умение аргументировано отвечать на вопросы.

В номинации «Лидер молодежного совета» участвовали два конкурсанта. Молодежный совет при главе администрации Пудостьского поселения представляла студентка Гатчинского педагогического колледжа, будущий учитель начальных классов Виктория Луца. Она рассказала о дружной работе молодежного совета, о большой роли наставника молодежи и генератора идей Александры Исаковой, прочитала собственные стихи.

Обновленный состав Дружногорского молодежного совета представила школьница Анастасия Кравцова. В ее команде инициативные, неравнодушные ребята 13-15 лет. Работают вместе только несколько месяцев. Их поддерживает педагог Дружногорского культурно-досугового центра Юлия Параховник. Анастасия рассказала о сплочении команды, первых успехах и о реализации проекта, направленного на укрепление связи поколений и повышение компьютерной грамотности бабушек и дедушек. Школьники учат их пользоваться скайпом. На кадрах видеоролика было видно, что занятия проходят на «ура», есть положительные результаты, и «взрослые ученики» очень счастливы.

По итогам голосования жюри в номинации «Лидер молодежного совета» победила Анастасия Кравцова.

В номинации «Лидер ученического самоуправления» за победу боролись Наталия Шуманова (Коммунарская школа №3), Андрей Швец (Таицкая школа), Роман Алексеенко (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского), Валерия Кислухина (Гатчинская школа №9), Алина Равикович (Гатчинская школа №1), Александра Борзова (Пригородная школа). В основном, это уже почти выпускники, опытные лидеры, хорошо известные своими созидательными проектами не только в своей школе.

Коммунарская школа №3 запомнилась оригинальным творческим представлением и разнообразием реализуемых школьных проектов. Лидер школы №9 Наталия Шуманова – серьезным экологическим направлением работы. Лидер Таицкой школы, волонтер клуба «Тайро» Андрей Швец – методически грамотной презентацией, где серьезно и с улыбкой рассказывалось о деятельности ученического самоуправления, в том числе волонтерских акциях в Демидовской усадьбе.

Ребята выступили блестяще, и жюри было очень не просто выбрать победителя. По сумме баллов победил лидер ученического самоуправления Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, 10-классник Роман Алексеенко. У гимназии было самое сложное оформление выступления, самая многочисленная команда и группа поддержки. Роман – волонтер Гатчинского Дворца молодежи. Его школьная команда на протяжении трех месяцев реализует проект «Молодежное экскурсионное бюро». Причем, самостоятельно, в чем убедились члены жюри, забросав Романа вопросами. Проект имеет страничку в соцсетях и продолжает развиваться, выходя за пределы школы.



