«Лидеры XXI века» Гатчинского района

Традиционный конкурс молодежных лидеров в этом году прошел в измененном формате в связи с действующими ограничительными нормами по противодействию ковиду. В Гатчинском Дворце молодежи лидер и его команда выступали по определенному графику только перед жюри. Каждой команде на выступление отводилось 30 минут с учетом подготовки и ответов на вопросы.
Первое
конкурсное испытание – визитка-презентация «Моя команда и наше дело». Молодежные
лидеры представляли себя и свою команду, рассказывали о направлениях работы, а
также комментировали заранее подготовленный видеоролик «Команда 47» о
реализации конкретного молодежного проекта. Приветствовался творческий подход к
презентации, умение аргументировано отвечать на вопросы.
В
номинации «Лидер молодежного совета» участвовали
два конкурсанта. Молодежный совет при
главе администрации Пудостьского поселения представляла студентка Гатчинского педагогического
колледжа, будущий учитель начальных классов Виктория Луца. Она рассказала о
дружной работе молодежного совета, о большой роли наставника молодежи и
генератора идей Александры Исаковой, прочитала собственные стихи.
Обновленный
состав Дружногорского молодежного совета представила школьница Анастасия
Кравцова. В ее команде инициативные, неравнодушные ребята 13-15 лет. Работают
вместе только несколько месяцев. Их поддерживает педагог Дружногорского культурно-досугового
центра Юлия Параховник. Анастасия рассказала о сплочении команды, первых
успехах и о реализации проекта, направленного на укрепление связи поколений и
повышение компьютерной грамотности бабушек и дедушек. Школьники учат их
пользоваться скайпом. На кадрах видеоролика было видно, что занятия проходят на
«ура», есть положительные результаты, и «взрослые ученики» очень счастливы.
По
итогам голосования жюри в номинации «Лидер молодежного совета» победила Анастасия
Кравцова.
В
номинации «Лидер ученического самоуправления» за победу боролись Наталия Шуманова (Коммунарская
школа №3), Андрей Швец (Таицкая школа), Роман Алексеенко (Гатчинская гимназия
им. К.Д. Ушинского), Валерия Кислухина (Гатчинская школа №9), Алина Равикович
(Гатчинская школа №1), Александра Борзова (Пригородная школа). В основном, это уже
почти выпускники, опытные лидеры, хорошо известные своими созидательными
проектами не только в своей школе.
Коммунарская
школа №3 запомнилась оригинальным творческим представлением и разнообразием
реализуемых школьных проектов. Лидер школы №9 Наталия Шуманова – серьезным экологическим направлением работы. Лидер
Таицкой школы, волонтер клуба «Тайро» Андрей Швец – методически грамотной
презентацией, где серьезно и с улыбкой рассказывалось о деятельности
ученического самоуправления, в том числе волонтерских акциях в Демидовской
усадьбе.
Ребята
выступили блестяще, и жюри было очень не просто выбрать победителя. По сумме
баллов победил лидер ученического самоуправления Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского,
10-классник Роман Алексеенко. У гимназии было самое сложное оформление
выступления, самая многочисленная команда и группа поддержки. Роман – волонтер Гатчинского
Дворца молодежи. Его школьная команда на протяжении трех месяцев реализует
проект «Молодежное экскурсионное бюро». Причем, самостоятельно, в чем убедились
члены жюри, забросав Романа вопросами. Проект имеет страничку в соцсетях и
продолжает развиваться, выходя за пределы школы.