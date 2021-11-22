Гатчина готовится к празднованию Нового года

Как
нам сообщили в УБДХ города Гатчины, уже установлен фонтан у Дома культуры, три
искусственные ели - на Театральной площади, площади Богданова и Бульваре науки.
Еще, правда, нет новогодних украшений и гирлянд.
На
этой неделе будут смонтированы «крылья ангела» в Поэтическом сквере, фигуры
музыкантов на Театральной площади, продолжается установка праздничных консолей
на проспекте 25 Октября.
В
ближайшей перспективе – установка искусственных елей на бульваре «47 регион»,
улицах Сандалова, Беляева, у Кирхи. Консоли украсят улицы Карла Маркса,
Киевскую, микрорайоны Въезд и Аэродром.
На
следующей неделе в микрорайоне Въезд коммунальщики установят большой новогодний
шар, у которого так любят фотографироваться гатчинцы и гости города. Пока он
находится на ремонте – в прошлом году гирлянду изрядно разорвали.
Там
же, в мастерской, до сих пор стоит карета с лошадьми, которая в прошлом году
пострадала от пьяного вандала. Как рассказал директор УБДХ г. Гатчины Владимир
Рящин, ремонт кареты начался еще летом. Конструкцию полностью разобрали,
переварили, закупили новые гирлянды. В этом году было принято решение
установить карету на прежнем месте – у Ингербургских ворот. Так будет надежнее.
Ориентировочно
к десятому декабря в Гатчину прибудут живые ели, которые украсят Ленинский
садик, перекресток улиц Соборной и Красной, а также площадку «Юность».
Ирина
Хрусталёва
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