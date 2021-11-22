Гатчина готовится к празднованию Нового года

Как нам сообщили в УБДХ города Гатчины, уже установлен фонтан у Дома культуры, три искусственные ели - на Театральной площади, площади Богданова и Бульваре науки. Еще, правда, нет новогодних украшений и гирлянд.

На этой неделе будут смонтированы «крылья ангела» в Поэтическом сквере, фигуры музыкантов на Театральной площади, продолжается установка праздничных консолей на проспекте 25 Октября.

В ближайшей перспективе – установка искусственных елей на бульваре «47 регион», улицах Сандалова, Беляева, у Кирхи. Консоли украсят улицы Карла Маркса, Киевскую, микрорайоны Въезд и Аэродром.

На следующей неделе в микрорайоне Въезд коммунальщики установят большой новогодний шар, у которого так любят фотографироваться гатчинцы и гости города. Пока он находится на ремонте – в прошлом году гирлянду изрядно разорвали.

Там же, в мастерской, до сих пор стоит карета с лошадьми, которая в прошлом году пострадала от пьяного вандала. Как рассказал директор УБДХ г. Гатчины Владимир Рящин, ремонт кареты начался еще летом. Конструкцию полностью разобрали, переварили, закупили новые гирлянды. В этом году было принято решение установить карету на прежнем месте – у Ингербургских ворот. Так будет надежнее.

Ориентировочно к десятому декабря в Гатчину прибудут живые ели, которые украсят Ленинский садик, перекресток улиц Соборной и Красной, а также площадку «Юность».

Ирина Хрусталёва

Фото автора