Людмила Каплина: «Я — учитель-словесник!»

Почта России подвела итоги ежегодного XIX всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Победителями и лауреатами конкурса стали 55 школьников и 6 педагогов. Среди них - учитель русского языка и литературы из Гатчины Людмила Васильевна Каплина, победившая в номинации «Лучшая методическая разработка проведения урока письма».

Людмила Васильевна, учитель высшей квалификационной категории Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, становится лауреатом конкурса «Почты России» уже второй раз. Ее методические разработки хорошо известны педагогическому сообществу Гатчинского района. Людмила Каплина — активный участник педагогических конкурсов самых разных уровней, причем одна из ее задач — вовлечь в них и своих учеников. И для этого используются не только школьные уроки, но и дополнительные занятия, цель которых — привить детям любовь к родной речи.

«Людмила Васильевна — творчески работающий учитель, обладающий высокой коммуникативной культурой. Ей свойственны высокий профессионализм, педагогическое мастерство, постоянные поиски и осмысление новых форм и методов обучения», — отмечает директор Гатчинской гимназии им. Ушинского Александр Сергеев.

Вот что говорит о своих задачах сама Людмила Васильевна:

«Передо мной стоит важная задача — раскрыть детям многоцветный и многокрасочный мир. Показать, что литература не только передает читателю целостную картину мира, но и ведет его по этому миру: помогает разобраться в сложной гамме чувств и мыслей, готовит к самостоятельной жизни, в которой он должен будет найти свое место. Я помогаю школьнику в развитии навыков серьезного, вдумчивого чтения, в становлении литературного вкуса. Не только формирую мировоззрение своих учеников, но и воспитываю в них вкус, интерес к спорам, к музыке, театру...»

Один из педагогических приемов Людмилы Васильевны — знакомство ребят с экранизациями классических произведений русской литературы. В этом смысле гатчинским школьникам повезло, ведь в нашем городе каждый год проходит фестиваль «Литература и кино», основанный на экранизациях, включая ретроспективные. И учитель старается не упускать возможность такого синхронного знакомства детей с великой классикой. Еще один прием Людмилы Каплиной — элементы игры во время уроков, особенно в младших классах.

Ребята, которым Людмила Васильевна преподает русский язык и литературу, относятся к ней с большим уважением. Вот что они написали о ней в своих сочинениях в Год русского языка:

«Я никогда прежде не встречала учителя, который бы так внимательно относился к каждому ученику. Людмила Васильевна всегда радуется нашим успехам и очень переживает за наши неудачи, она внимательно слушает каждого. Превыше всего она ставит знания, которые мы получаем, оценок никогда не жалеет, лишь бы они были заслуженными... Спасибо Вам за наши знания и Ваше отношение» (Екатерина Федорова).

«В нашем классе уроки русского языка проходят всегда очень интересно и познавательно. Больше всего я люблю писать изложения. Развитие речи — это развитие внимания, памяти и, конечно же, словарного запаса. Я считаю, в наше время такие уроки просто необходимы, потому что наш «великий и могучий» русский язык начинает засоряться иностранными словами. Для того чтобы его очистить, нужно подружиться с «близким другом» русского языка — литературой» (Александр Трофимов).

«Людмила Васильевна сочетает в себе самые противоположные качества: доброту и строгость, требовательность и снисхождение. Она не только сама хорошо знает свой предмет, но и преподносит его так, чтобы он был интересен ученикам. Так как она обладает чувством юмора, то может легко разрядить напряженную обстановку в классе. Она также обладает широким кругозором не только по своему предмету, но и в других областях. А если человек много знает, то он интересен и как магнитом притягивает к себе других людей» (Александр Чураев).

Профессия учителя — не только одна из самых важных для нашего общества, но и одна из самых сложных и ответственных.

«Что значат для учителя-словесника девять месяцев учебного года? - делится своими размышлениями Людмила Васильевна. - Это девять месяцев «на сцене», под придирчивыми взглядами учеников, девять месяцев подчинения своих желаний и интересов программе, настроению класса и даже погоде за окном... Это центнеры перетасканных в сумке тетрадей и километры, вышаганные между партами. Это постоянный груз ответственности, потому что первая мысль о школе появляется со звонком будильника, а последняя тетрадка закрывается в полночь. А во сне вместо принца на коне — семиклассник Иванов на ушах... Но учительская способность выживать поразительна. В конце июня из школы уползает бледный «выжатый лимон», а в сентябре на школьном пороге появляется... любимый учитель, красивый, родной, неповторимый, самый лучший...»

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Конкурс «Лучший урок письма» проходит в России ежегодно с 1 января по 9 октября, его организаторами выступают Почта России, МГУ имени М.В. Ломоносова, Профсоюз работников связи России и Союз писателей России.

Цель конкурса – научить детей грамотно выражать свои мысли, дать возможность педагогам разработать оригинальные методики для уроков письма, проявить свои профессиональные и творческие способности. Еще одна традиционная задача конкурса — возрождение полузабытых российских традиций эпистолярного жанра, концентрирование внимания школьников на ценностях родного языка.

География проекта – от Калининграда до Владивостока. За девятнадцать лет проведения конкурса в нем приняли участие более двух миллионов человек.

«Мы поздравляем Людмилу Васильевну с новой победой. Такой уровень методической подготовки и профессионального мастерства, безусловно, свидетельствует о высоких стандартах методической системы образования Ленинградской области. Но самое важное, что это отличный пример творческого и вовлеченного отношения педагога к своей работе, который вдохновляет ее коллег и учеников», — подчеркнул директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.