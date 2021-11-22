Работа по силам и возможностям

Светлана С. из Луги 18
лет работала уборщицей в местной школе-интернате. Уволиться заставили проблемы
со здоровьем.
«Мне 48 лет, имею
инвалидность второй группы. Шансов найти новое место было мало. Все-таки встала
на учет в службе занятости, и через три месяца появилась вакансия уборщицы в
бильярдном зале. Нагрузка мне по силам. Я очень довольна», — рассказывает
женщина.
Болезнь изменила жизнь
жителя Тосно Романа О. «Из-за сахарного диабета я перенес несколько сложных
операций, находился буквально на грани жизни и смерти, — говорит он. — Супруга
была индивидуальным предпринимателем. Пока не заболел, дело вели вдвоем. А
теперь какой из меня помощник? Четыре года назад оформил инвалидность».
В местном центре высшего
спортивного мастерства требовался оператор видеонаблюдения. Сотрудники
Тосненского филиала службы занятости предложили эту вакансию Роману. И он с
удовольствием согласился!
В перечень профессий,
которые подходят соискателям с ограниченными возможностями здоровья, входят
такие, как кассир, делопроизводитель, бухгалтер, оператор конвейерной линии,
уборщик. Варианты трудоустройства подбираются индивидуально, с учетом
особенностей здоровья, образования, опыта работы.
В Мультицентре социальной
и трудовой интеграции (Всеволожск) молодые люди с инвалидностью овладевают
востребованными на рынке труда профессиями — рабочий зеленого хозяйства, мойщик
посуды, оператор стиральных машин, кухонный рабочий, упаковщик, тестовод, швея…
Так, тридцатилетний Александр И. с третьей группой инвалидности после полугода
обучения получил специальность «уборщик служебных помещений». В Кингисеппе он
встал на учет в службе занятости и уже почти год трудится в одном из местных
баров.
Инга Решетова