Активные школьники объединяются

Слет начался с зажигательного флешмоба, который подготовили учащиеся Таицкой школы под руководством заместителя директора по воспитательной работе, руководителя волонтерского клуба «ТайРо» Елены Никоновой. Участников масштабной встречи приветствовала директор Районного Центра детского творчества Оксана Пугачева.

В рамках слета педагоги – кураторы Российского движения школьников (РДШ) в образовательных учреждениях обсудили за круглым столом свою работу, обменялись опытом.

В это время ребятам предложили принять участие в игре «Путешествие по стране РДШ», которая состояла из нескольких городов: город личностного развития, военно-патриотический город, город гражданской активности, информационно-медийный город. Игру проводили выпускники Российского движения школьников, специально приглашенные в Гатчину. Ребята помогли сплотить образовавшиеся путем жеребьевки команды и дали возможность каждому участнику проявить себя.

После того, как все команды выполнили задания и познакомились друг с другом, к ним присоединились педагоги для того, чтобы вместе отправиться на тематические мастер-классы.

Для мастер-класса по военно-патриотической направленности были приглашены инструкторы противопожарной профилактики ОГПС Гатчинского района Наталья Королева, Татьяна Прадивус, Олеся Ахмадуллина, а также начальник 103 пожарной части Денис Проша и инженер 103 пожарной части Олег Цветков. Они рассказали о движении юных пожарных и провели практический курс с использованием противопожарного снаряжения.

На секции личностного развития, организованной Гатчинским Дворцом молодежи, где спикерами выступили руководитель учреждения Виктория Чернова и специалист Надежда Кузоятова, участники слета активно включились в работу по развитию универсальных личностных навыков.

На секции гражданской активности Елена Никонова провела мастер-класс «Навыки эффективного взаимодействия».

На информационно-медийной секции участники попробовали себя в роли редакторов, перед этим прослушав мастер-класс, который провела руководитель регионального медиацентра РДШ Алена Слободчикова. Своим опытом также поделилась активист отделения РДШ Ломоносовского района, корреспондент детской медиаредакции РДШ Олеся Ефремова.

В рамках слета участники встретились с председателем комитета по молодежной политике Ленинградской области Мариной Григорьевой, которая поделилась своим опытом работы в молодежных организациях.

Завершилась встреча торжественным посвящением ребят в ряды Российского движения школьников и награждением. Председатель регионального центра РДШ Диана Садвакасова вручила участникам сертификаты и значки РДШ, организаторам – благодарности, а каждое образовательное учреждение получило флаг Российского движения школьников. Самые активные школы Гатчинского района были отмечены ценными подарками – фирменными футболками и толстовками РДШ.





Фото: РЦДТ