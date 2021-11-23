Открытие фан-клуба команды водного поло "КИНЕФ"- Сургутнефтегаз"

В Киришах открылся фан-клуб женской команды водного поло "КИНЕФ" - Сургутнефтегаз". Экскурсию по клубу провела капитан команды Екатерина Прокофьева.

Рубрики : Спорт     23 Nov 2021

Сюжет подготовлен ТРК "Кириши" в рамках проекта #Ямыспорт, который реализуется на территории Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.


Теги : #Ямыспорт Автор :

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