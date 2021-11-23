Открытие фан-клуба команды водного поло "КИНЕФ"- Сургутнефтегаз"

Сюжет подготовлен
ТРК "Кириши" в рамках проекта #Ямыспорт, который реализуется на
территории Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.
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В Киришах открылся фан-клуб женской команды водного поло "КИНЕФ" - Сургутнефтегаз". Экскурсию по клубу провела капитан команды Екатерина Прокофьева.
Сюжет подготовлен
ТРК "Кириши" в рамках проекта #Ямыспорт, который реализуется на
территории Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.
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