В Гатчине на пожаре погибла женщина

16 ноября в посёлке Сиверский сгорел частный дом с надворными постройками. В результате пожара пострадал мужчина 1959 года рождения, который был доставлен в Гатчинскую КМБ с ожогами различной степени тяжести.

17 ноября в деревне Старосиверская сгорел легковой автомобиль «Опель» в ходе резки его на металл. Проводится проверка.

В тот же день в посёлке Тайцы в частной бане выгорело чердачное помещение, частично пострадало помещение парной. Причиной пожара стала неисправность дымохода печи. А в Шпаньково в многоквартирном жилом доме в квартире на 1 этаже загорелся диван. Пострадавших нет. Проводится проверка.

19 ноября в Коммунаре на первом этаже муниципального многоквартирного дома по улице Павловской выгорела комната. В результате пожара пострадала женщина 1964 года рождения. Причина устанавливается.

20 ноября в посёлке Новинка по причине неисправности печного оборудования на частном участке сгорела баня.

В тот же день в садоводстве «Магистраль» массива «Антропшино» в частном доме выгорела кровля на площади 3 кв. метра. Проводится дознание.

Ещё один пожар с трагическим исходом произошёл в Гатчине на проспекте 25 Октября. В многоквартирном жилом доме в результате неосторожности при курении частично выгорела комната. На месте пожара обнаружен труп хозяйки квартиры 1951 года рождения.

22 ноября в деревне Шпаньково у д.38 сгорел автомобиль ВАЗ-2106. Проводится дознание.

ОНДиПР Гатчинского района