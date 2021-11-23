В Гатчине на пожаре погибла женщина

16 ноября в посёлке Сиверский сгорел частный дом с
надворными постройками. В результате пожара пострадал мужчина 1959 года
рождения, который был доставлен в Гатчинскую КМБ с ожогами различной степени
тяжести.
17 ноября в деревне Старосиверская сгорел легковой
автомобиль «Опель» в ходе резки его на металл. Проводится проверка.
В тот же день в посёлке Тайцы в частной бане выгорело
чердачное помещение, частично пострадало помещение парной. Причиной пожара
стала неисправность дымохода печи. А в Шпаньково в многоквартирном жилом доме в
квартире на 1 этаже загорелся диван. Пострадавших нет. Проводится проверка.
19 ноября в Коммунаре на первом этаже муниципального
многоквартирного дома по улице Павловской выгорела комната. В результате пожара
пострадала женщина 1964 года рождения. Причина устанавливается.
20 ноября в посёлке Новинка по причине неисправности
печного оборудования на частном участке сгорела баня.
В тот же день в садоводстве «Магистраль» массива
«Антропшино» в частном
доме выгорела кровля на площади 3 кв. метра. Проводится дознание.
Ещё один пожар с трагическим исходом произошёл в
Гатчине на проспекте 25 Октября. В многоквартирном жилом доме в результате
неосторожности при курении частично выгорела комната. На месте пожара обнаружен
труп хозяйки квартиры 1951 года рождения.
22 ноября в деревне Шпаньково у д.38 сгорел автомобиль
ВАЗ-2106. Проводится дознание.
ОНДиПР Гатчинского района