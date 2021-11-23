В Корпикюле планируется Сад памяти

Дот уникален. В отличие от большинства дотов и дзотов,
стоящих в полях, вне населенных пунктов, он находится прямо в деревне. Жители
Корпикюли готовы привести дот в порядок собственными силами. У них готов план
будущего Сада памяти: где сделать площадь, где – детскую площадку. Тем более,
что рядом находится здание старого клуба. Лишаться клуба жители не хотят, они
надеются создать на этом участке благоустроенное общественное пространство,
которое станет культурным центром деревни – и местом проведения общих собраний.
Людмила Николаевна поддержала инициативу жителей,
согласившись, что клуб надо сохранить, но, возможно, подумать о легковозводимой
модульной конструкции на месте старого здания. Надо делать экспертизу на
предмет аварийности.
- Сегодня я в очередной раз убедилась, что в
Гатчинском районе живут настоящие патриоты своей малой родины. Инициативы
поддержим. Сейчас необходимо изыскать средства на разработку дизайн-проекта и
пересмотреть границы участка, на котором стоит дот, – сказала Людмила
Николаевна во время встречи в Корпикюле.
Также в
ходе визита главы гатчинской администрации обсуждалась судьба Старогатчинского
леса: жители крайне обеспокоены начавшейся вырубкой лесов в районе Корпикюли
ради дачных участков. Кроме того, население деревни против транзитного проезда собственников
этих участков и строительной техники через центральную часть деревни. Жители
требуют организации иного подъезда к дачным массивам. Но на сегодняшний день
вопрос остается открытым.
Екатерина
Дзюба