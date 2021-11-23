В Корпикюле планируется Сад памяти

Дот уникален. В отличие от большинства дотов и дзотов, стоящих в полях, вне населенных пунктов, он находится прямо в деревне. Жители Корпикюли готовы привести дот в порядок собственными силами. У них готов план будущего Сада памяти: где сделать площадь, где – детскую площадку. Тем более, что рядом находится здание старого клуба. Лишаться клуба жители не хотят, они надеются создать на этом участке благоустроенное общественное пространство, которое станет культурным центром деревни – и местом проведения общих собраний.

Людмила Николаевна поддержала инициативу жителей, согласившись, что клуб надо сохранить, но, возможно, подумать о легковозводимой модульной конструкции на месте старого здания. Надо делать экспертизу на предмет аварийности.

- Сегодня я в очередной раз убедилась, что в Гатчинском районе живут настоящие патриоты своей малой родины. Инициативы поддержим. Сейчас необходимо изыскать средства на разработку дизайн-проекта и пересмотреть границы участка, на котором стоит дот, – сказала Людмила Николаевна во время встречи в Корпикюле.

Также в ходе визита главы гатчинской администрации обсуждалась судьба Старогатчинского леса: жители крайне обеспокоены начавшейся вырубкой лесов в районе Корпикюли ради дачных участков. Кроме того, население деревни против транзитного проезда собственников этих участков и строительной техники через центральную часть деревни. Жители требуют организации иного подъезда к дачным массивам. Но на сегодняшний день вопрос остается открытым.

Екатерина Дзюба