В области — первый мост из углепластика

В процессе ремонта дорожники заменили на мосту крайние балки, на которые шла основная нагрузка при движении транспорта. Оценив состояние остальной части перехода, было принято решение использовать так называемые ламели из углепластика (наиболее распространенное название — карбон). Закрывая бетон, они значительно усиливают его сопротивляемость растяжению.

Насыпь моста укреплена габионами — это специальные конструкции с камнями, предотвращающие размыв откоса. Также здесь заменено ограждение и сделаны пешеходные дорожки.

На этой же дороге (Лисино-Корпус — Радофинниково), сейчас по заказу «Ленавтодора» завершается ремонт еще одного моста ― над рекой Тосна.

С каждым годом Ленинградская область ремонтирует все больше мостовых переходов. Помимо стандартных решений типа установки гофрированных труб дорожники используют нестандартные подходы: так в Кировском районе через реку Ковра в этом году появился уникальный арочный мост.