За неделю – трое погибших в ДТП на трассе

21-го ноября в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение от женщины, ставшей
свидетельницей ДТП. На автодороге Петербург – Псков, за Никольским, двигавшийся
в сторону Рождествено автомобиль «Черри Тига» съехал в кювет и опрокинулся в
болото. 37-летний водитель и его 46-летняя пассажирка погибли на месте до
прибытия «скорой». По словам фельдшера, у водителя мог оторваться тромб, что и
послужило причиной аварии. Машина была не зарегистрирована – ее только что
приобрели в салоне в Петербурге и погнали в Псков.
19-го ноября на той же
трассе погибла 52-летняя женщина-водитель. В темное время суток, вне
населенного пункта, двигаясь со стороны Поддубья в сторону Выры, автомобиль
«Рено Сандеро» съехал в правый кювет и опрокинулся. Пострадавшая скончалась в
машине «скорой помощи» при транспортировке в больницу.
По фактам ДТП полиция
проводит проверку.