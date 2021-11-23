За неделю – трое погибших в ДТП на трассе

21-го ноября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение от женщины, ставшей свидетельницей ДТП. На автодороге Петербург – Псков, за Никольским, двигавшийся в сторону Рождествено автомобиль «Черри Тига» съехал в кювет и опрокинулся в болото. 37-летний водитель и его 46-летняя пассажирка погибли на месте до прибытия «скорой». По словам фельдшера, у водителя мог оторваться тромб, что и послужило причиной аварии. Машина была не зарегистрирована – ее только что приобрели в салоне в Петербурге и погнали в Псков.

19-го ноября на той же трассе погибла 52-летняя женщина-водитель. В темное время суток, вне населенного пункта, двигаясь со стороны Поддубья в сторону Выры, автомобиль «Рено Сандеро» съехал в правый кювет и опрокинулся. Пострадавшая скончалась в машине «скорой помощи» при транспортировке в больницу.

По фактам ДТП полиция проводит проверку.