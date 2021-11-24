О трассе Р-23 в Гатчинском районе

В шаговой доступности от деревни Новое Поддубье находятся лесной массив и памятник природы Баронское болото. Кроме того, в деревне несколько жителей занимаются пчеловодством, по требованиям Россельхознадзора пасеки могут быть не ближе 300 метров от автодорог федерального значения.

Чтобы разъяснить ситуацию и в то же время, чтобы профильные ведомства услышали жителей, Сергей Яхнюк пригласил на встречу с представителем инициативной группы деревни Владимиром Николаевичем Степановым начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» Дмитрия Кузнецова, а также представителя комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

По словам депутата, разговор получился непростой.

- Рассмотрели два варианта, наиболее оптимальный – прохождение дороги в 120 метрах от деревни Новое Поддубье. Во всех остальных случаях дорога захватывает либо одну, либо другую деревню. Сложностей много: нужно учесть скважины, рельеф и нормативы, сохранность природы. Если переносить дорогу – придется строить транспортную развязку, а это дополнительная шумовая и экологическая нагрузка рядом с населенным пунктом. Важно, что существующую дорогу, которая проходит через Выру и Рождествено, закрывать не будут, в деревни будут ходить автобусные маршруты, транспорт для подвоза детей в школы, - поделился итогом встречи Сергей Яхнюк.



