О трассе Р-23 в Гатчинском районе

В
шаговой доступности от деревни Новое Поддубье находятся лесной массив и
памятник природы Баронское болото. Кроме того, в деревне несколько жителей
занимаются пчеловодством, по требованиям Россельхознадзора пасеки могут быть не
ближе 300 метров от автодорог федерального значения.
Чтобы
разъяснить ситуацию и в то же время, чтобы профильные ведомства услышали жителей,
Сергей Яхнюк пригласил на встречу с представителем инициативной группы деревни
Владимиром Николаевичем Степановым начальника Управления федеральных
автомобильных дорог «Северо-Запад» Дмитрия Кузнецова, а также представителя
комитета по природным ресурсам Ленинградской области.
По
словам депутата, разговор получился непростой.
- Рассмотрели
два варианта, наиболее оптимальный – прохождение дороги в 120 метрах от деревни
Новое Поддубье. Во всех остальных случаях дорога захватывает либо одну, либо
другую деревню. Сложностей много: нужно учесть скважины, рельеф и нормативы,
сохранность природы. Если переносить дорогу – придется строить транспортную
развязку, а это дополнительная шумовая и экологическая нагрузка рядом с
населенным пунктом. Важно, что существующую дорогу, которая проходит через Выру
и Рождествено, закрывать не будут, в деревни будут ходить автобусные маршруты,
транспорт для подвоза детей в школы, - поделился итогом встречи Сергей Яхнюк.